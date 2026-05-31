Nem akármilyen olvasópartnere akadt Oroszlán Szonjának

Oroszlán Szonja Instagram-posztjában arról írt, hogy szerinte a lovak nagyon is egyértelműen kommunikálnak az emberrel. A bejegyzés középpontjában Palm Sunday, alias Nándi állt, akiről úgy fogalmazott: a ló konkrétan diktálja neki, mit érez, sőt, azt is figyeli, hogy valóban azt írja-e le.

Oroszlán Szonja különleges poszttal jelentkezett

Fotó: Szabolcs László

Oroszlán Szonja és a lovak

A posztban azt írta, a lovak mindent el tudnak mondani, csak figyelni kell rájuk, és meg kell hallani őket. Szerinte először finoman, csendben és szépen jeleznek, ezért az ember feladata az, hogy ne csak nézze, hanem értse is a lova viselkedését.

Oroszlán Szonja arra is kitért, hogy amikor egy ló már csípked, harap, rúg vagy mérgesnek tűnik, az szerinte azért történik, mert nem talál partnerre az emberben. A bejegyzés alapján ezt nem önmagában rossz viselkedésként, hanem jelzésként érdemes értelmezni: az állat ilyenkor már hangosabban próbálja elmondani azt, amit korábban csendesebben közölt.

A poszt végén azt üzente:

Figyeld és halld meg a lovadat, mert igenis beszél hozzád.

Oroszlán Szonja megható bejegyzését IDE kattintva tudod megtekinteni