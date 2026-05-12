Ő az a szőke lány, aki elcsavarta a Fradi piszok jóképű focistájának fejét - Fotó

Megmutatta szerelmét a Fradi tehetséges labdarúgója, Gruber Zsombor. A 21 éves játékos szombaton még a Magyar Kupa-győzelemnek örülhetett – miután csapata hosszabbításban legyőzte a ZTE-t – egy nappal később viszont már a párjával ünnepelt.
Gruber Zsombor 64 percet kapott Robbie Keane vezetőedzőtől az FTC-Zalaegerszeg mérkőzésen, amely végén első kupagyőzelmét ünnepelhette. Nem sokkal később viszont már a barátnőjével romantikázott a Budai Várnál. A 21 éves magyar válogatott labdarúgó eddig nem igazán mutatta meg szíve választottját a nagyközönségnek, most viszont kivételt tett több mint 15 ezer követőjével a közösségi médiában.
Gruber az Instagram-történetében osztott meg egy képet arról, ahogy egy csinos szőke lánnyal kézen fogva sétálnak a naplementében – miközben a magasból mesés kilátás nyílik Budapestre.
A tehetséges focista egy piros szívecskével fejezte ki érzéseit a kép mellett, valamint egy szülinapi tortát is hozzáfűzött a fotóhoz – vélhetően ugyanis a hölgy nagy napját ünnepelték meg igazán romantikus keretek között.
