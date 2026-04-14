Űrhajó a Bibliában és sivatagi reptér: ma lenne 91 éves Erich von Däniken ufókutató

Az idegenek létezése valóság? Erre a kérdésre a legtöbben megvonnák a vállukat, nem úgy, mint Erich von Däniken, aki hosszú évtizedeken át próbálta meggyőzni a világot: olyan ufó-titkok vesznek minket körbe, amelyekről álmodni sem mernénk. Elméletek hadával bizonygatta, hogy egy idegen civilizáció segítette az emberiséget, és a közös akcióknak nyoma is van. Mégsem hittek neki, még a halála után sem. A svájci író ma ünnepelné a 91. születésnapját. Csokorba szedtük a legkülönösebb elméleteit az űrlényekről.

Erich von Däniken 90 évesen hunyt el, ufó-titkokról szóló történeteiről máig beszélnek. Fotó: picture alliance / Caro / Northfoto

Erich von Däniken ufókutató elsőként indult az idegenek nyomába

Erich von Däniken 1935. április 14-én született, és az egész életét annak szentelte, hogy bizonyítsa tézisét, miszerint a földönkívüliek létezése valóság. Szerinte a történelem előtti időkben egy vagy több, magasan fejlett űrbéli civilizáció is jelen volt a bolygónkon, hogy segítse őseink felemelkedését. Könyveiből áradt az ufó-rajongás, és szavai meghallgatásra találtak a hívők között: a könyveit csak úgy kapkodták, több mint 32 nyelvre fordították le. Mindenkit sokkolt, amikor kiderült, hogy 2026. január 10-én Däniken elhunyt. A férfi hagyatéka az elméletei, amelyekből akadt bőven, és a sci-fi írók is garantáltan szemezgetnek ihletért belőlük. Szerinte az istenek valójában földönkívüliek voltak, akik technológiát és tudást hoztak a fejlődésünket segítve. Azt is állította, hogy az emberi civilizáció egy kozmikus genetikai kísérlet és technológiai gyorstalpaló eredménye. Lássuk, ezeken kívül mely elméletei sokkolták leginkább a világot!

A maja király, aki „rakétával” utazott

Az egyik legdurvább sztorija egészen a Mexikó dzsungelekig nyúlik vissza. Palenque romjai között találtak egy hatalmas kőtáblát, amely Pakal király nyughelyét fedte. Amíg a régészek unalmas vallási szimbólumokként tekintettek a faragásokra, Däniken valami egészen mást látott bennük: egy űrhajós képét vélte felfedezni.