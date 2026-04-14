Űrhajó a Bibliában és sivatagi reptér: ma lenne 91 éves Erich von Däniken ufókutató

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 20:15
Felhívta magára a világ figyelmét meghökkentő elméleteivel, és beírta magát az ufótörténelem könyvébe a valaha volt leghíresebb – vagy hírhedtebb – ufókutató. Erich von Däniken ma ünnepelné a 91. születésnapját. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttük a három leghajmeresztőbb elméletét, amely megrengette az emberek hitét: lehet, hogy nem vagyunk egyedül?
  • Erich von Däniken 1935. április 14-én született. 
  • Egy csapás alatt világhírűvé vált, amikor rejtélyes és ősi ufó-ügyeket kezdett boncolgatni.
  • Ő volt az első, aki ki merte mondani: mi van akkor, ha a történelmünk első fejezeteit nem is mi írtuk?
  • Elmélete szerint az őseink civilizációját űrlények segítették felvirágoztatni.
  • Däniken idén, 2026. január 10-én hunyt el 90 évesen.

Az idegenek létezése valóság? Erre a kérdésre a legtöbben megvonnák a vállukat, nem úgy, mint Erich von Däniken, aki hosszú évtizedeken át próbálta meggyőzni a világot: olyan ufó-titkok vesznek minket körbe, amelyekről álmodni sem mernénk. Elméletek hadával bizonygatta, hogy egy idegen civilizáció segítette az emberiséget, és a közös akcióknak nyoma is van. Mégsem hittek neki, még a halála után sem. A svájci író ma ünnepelné a 91. születésnapját. Csokorba szedtük a legkülönösebb elméleteit az űrlényekről.

Erich von Däniken 90 évesen hunyt el, ufó-titkokról szóló történeteiről máig beszélnek. Fotó: picture alliance / Caro / Northfoto

Erich von Däniken ufókutató elsőként indult az idegenek nyomába

Erich von Däniken 1935. április 14-én született, és az egész életét annak szentelte, hogy bizonyítsa tézisét, miszerint a földönkívüliek létezése valóság. Szerinte a történelem előtti időkben egy vagy több, magasan fejlett űrbéli civilizáció is jelen volt a bolygónkon, hogy segítse őseink felemelkedését. Könyveiből áradt az ufó-rajongás, és szavai meghallgatásra találtak a hívők között: a könyveit csak úgy kapkodták, több mint 32 nyelvre fordították le. Mindenkit sokkolt, amikor kiderült, hogy 2026. január 10-én Däniken elhunyt. A férfi hagyatéka az elméletei, amelyekből akadt bőven, és a sci-fi írók is garantáltan szemezgetnek ihletért belőlük. Szerinte az istenek valójában földönkívüliek voltak, akik technológiát és tudást hoztak a fejlődésünket segítve. Azt is állította, hogy az emberi civilizáció egy kozmikus genetikai kísérlet és technológiai gyorstalpaló eredménye. Lássuk, ezeken kívül mely elméletei sokkolták leginkább a világot!

A maja király, aki „rakétával” utazott

Az egyik legdurvább sztorija egészen a Mexikó dzsungelekig nyúlik vissza. Palenque romjai között találtak egy hatalmas kőtáblát, amely Pakal király nyughelyét fedte. Amíg a régészek unalmas vallási szimbólumokként tekintettek a faragásokra, Däniken valami egészen mást látott bennük: egy űrhajós képét vélte felfedezni.

- Nézzék meg a kezét, ahogy a vezérlőkarokat markolja! Nézzék a lábát a pedálokon, és a maszkot az arcán! – hirdette évekig a teóriáját, rendre kiemeve, hogy szerinte a maják nem egy istent, hanem egy leszálló űrhajó pilótáját örökítették meg az utókor számára.

Ufó-reptér Peruban és jelzések az „isteneknek”

A híres Nazca-vonalakat sem hagyta szó nélkül. Mint ismert, a perui sivatagban az égből nézve több kilométeres távban csíkok és óriási állatképek láthatók, amelyek mértani pontosságúak. Däniken szerint egyértelmű, hogy a terület egykor egy masszív, időtálló, kozmikus leszállópálya volt. Még ennél is jobban eleresztette fantáziáját, amikor azt állította, hogy az ősi népek nem unalmukban rajzoltak majmokat és pókokat a homokba, hanem az égi látogatóknak üzentek. Amikor az „istenek” elmentek, a kétségbeesett emberek hatalmas jelzéseket készítettek azt remélve, hogy a fénylő égi szekerek újra leszállnak közéjük.

Däniken szerint nagy a valószínűsége, hogy a Peruban található Nazca-vonalakkal űrlényeknek akartak üzenni a korabeliek. Fotó: Nataliya Derkach /  Shutterstock 

A Biblia sem a régi…

A keresztény világot is sikerült sokkolnia. A Szentírás elemzésében is elmélyedt, és állítása szerint megdöbbentő felfedezést tett. Úgy hitte, hogy a Bibliában olvasható Ezékiel próféta látomása a „tüzes szekérről” egy tűpontos mérnöki leírás egy űrhajóról. Däniken azt állította, hogy az ősi X-akták egyik fontos fejezete a Biblia, mert szerinte az írás nem az angyalokat, hanem egy űrhajót ír le.

Az ufó-titkokat fejtegető Erich von Däniken elméletein a tudomány jót kacag. Életében álszentnek mondták, a feltárt „igazságait” pedig a mai napig meséknek bélyegzik. Azt ugyanakkor senki sem vitathatja, hogy milliókat ösztönzött arra, hogy nyissanak az univerzum titkai felé. Az első volt, aki fel merte tenni a kérdést: „Mi van akkor, ha a történelmünk első fejezeteit nem is mi írtuk?”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
