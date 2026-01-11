Nem vagyunk egyedül az univerzumban: a földönkívüli civilizációk már most kommunikálhatnak egymással

Úgy tűnik, mégsem vagyunk egyedül az univerzumban, csak még nem vettük észre az idegenek kommunikációját. A tudósok állítása szerint a fejlett földönkívüli civilizációk már most is kommunikálhatnak egymással az űrben egy úgynevezett szentjánosbogár-technikát alkalmazva.

Bogarakhoz hasonlóan kommunikálhatnak a földönkívüliek egymás között Fotó: Shutterstock AI Generator

A földönkívüliek kommunikációja hasonló lehet a Földön élő szentjánosbogarakéhoz

A szakértők úgy vélik, hogy az idegenek villogó fényjelekkel kommunikálhatnak, hasonlóan a Földön élő szentjánosbogarakhoz, és ezek felfedezése könnyebb lehetne, ha megváltoztatnánk a keresési módszereinket.

A Cornell Egyetem kutatói szerint az idegen élet kutatását emberközpontú elképzelések irányítják arról, hogyan is nézhetnek ki vagy miként kommunikálhatnak. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az ember nem az egyetlen példa az intelligens kommunikációra a Földön, hiszen a szentjánosbogarak is fényjelekkel tartják egymással a kapcsolatot.

Bolygónk technológiai tevékenységének legkorábbi jelei az emberi faj által feltalált rádióátvitellel jelentek meg. Saját rádiósugárzásunk jelentősége, valamint az a tény, hogy a rádiójelek könnyen terjednek kozmikus távolságokra, tette ezeket a hullámhosszokat a korai SETI-kutatások elsődleges célpontjává

- magyarázták a szakértők.

Hozzátették, hogy túlságosan az emberi technológiára összpontosítottunk, ezért kutatásuk során tucatnyi pulzárt, gyorsan forgó neutroncsillagot, amelyek sugárzást bocsátanak ki, elemeztek. Nem gondolják, hogy ezek földönkívüli jelekhez köthetők, de szerintük a detektálásuk folyamata hasonló lehet ahhoz, ahogyan egy szentjánosbogár-szerű földönkívüli kommunikációt észlelhetnénk.

A szentjánosbogár jellegzetes villogási mintázata lehetővé teszi az azonos fajba tartozó egyedek felismerését a párzás során. Bármely földönkívüli intelligencia, amely ilyen módon sugározza jelenlétét, valószínűleg jóval fejlettebb lenne a Föld jelenlegi technológiai szintjénél.

A szakértők azt is elárulták, hogy bolygónk egyre kevésbé rádióhangos, nem pedig egyre inkább. Különösen az analóg televíziózásról a kábeltévére és az internetre való átállás miatt.

Ez a példa rávilágít arra a kihívásra, amely abból fakad, ha rövid életű emberi technológiákat próbálunk az idegen technológiák ablakaként használni.

Szerintük más jelekre is figyelnünk kell, így a szentjánosbogár-szerű fényvillanásokra, hogy a lehető legszélesebb hálót vessük ki a földönkívüli élet keresése során - írta a Daily Star.