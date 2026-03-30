Hogy mi? Az ufók valójában a bibliai démonok megtestesülései?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 20:30
JD Vance határozottan állítja: az űrlényeket az ördög hozta létre.

Új, sokkoló kijelentést tett az Egyesült Államok alelnöke JD Vance. A politikus, aki nemsokára Magyarországra látogat ugyanis közölte, nemcsak hisz a földönkívüliekben, hanem egyenesen úgy véli, hogy a megmagyarázatlan ufó észlelések valójában a bibliai démonok fizikai megnyilvánulásai. Erről pedig nem máshol beszélt, mint Benny Johnson podcast műsorában. Kiemelte, ő mindenkinél kiváncsibb, ha idegenekről van szó, ezért alelnöki idejének hátralévő három évét arra fogja használni, hogy válaszokat találjon az ufókkal kapcsolatos kérdésekre.

Az amerikai alelnök kijelentette, az ufók valójában a bibliai démonok megtestesülése.
Az amerikai alelnök kijelentette, az ufók valójában a bibliai démonok megtestesülése. Fotó: JD Vance /  Fotó: Elizabeth FRANTZ / POOL / AFP

Három évem van a legmagasabb szintű titkos információkhoz való hozzáféréshez, így a végére fogok járni ennek 

- közölte határozottan.

Az ufók valójában a bibliai démonok megtestesülése?

JD Vance rendkívül vallásos, katolikus így hisz benne, hogy a földönkívüliek valójában démonok.

Az ördög egyik nagy trükkje. Égi lények, akik repkednek, furcsa dolgokat művelnek emberekkel 

- fejtette ki véleményét hozzátéve, véleménye szerint ez azért van, hogy minden, ami égi vagy épp túlvilági, azt az emberek idegenként írják le. 

Minden vallás, minden világvallás, beleértve a kereszténységet is, elismeri, léteznek nehezen megmagyarázható jelenségek 

- zárta sorait azok után, hogy nemrég bombaként robbant az a hír is, hogy Barack Obama kijelentette: az ufók valósak, de ő még nem látta őket, írja a DailyStar.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu