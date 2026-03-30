Hogy mi? Az ufók valójában a bibliai démonok megtestesülései?

Új, sokkoló kijelentést tett az Egyesült Államok alelnöke JD Vance. A politikus, aki nemsokára Magyarországra látogat ugyanis közölte, nemcsak hisz a földönkívüliekben, hanem egyenesen úgy véli, hogy a megmagyarázatlan ufó észlelések valójában a bibliai démonok fizikai megnyilvánulásai. Erről pedig nem máshol beszélt, mint Benny Johnson podcast műsorában. Kiemelte, ő mindenkinél kiváncsibb, ha idegenekről van szó, ezért alelnöki idejének hátralévő három évét arra fogja használni, hogy válaszokat találjon az ufókkal kapcsolatos kérdésekre.
Három évem van a legmagasabb szintű titkos információkhoz való hozzáféréshez, így a végére fogok járni ennek
- közölte határozottan.
JD Vance rendkívül vallásos, katolikus így hisz benne, hogy a földönkívüliek valójában démonok.
Az ördög egyik nagy trükkje. Égi lények, akik repkednek, furcsa dolgokat művelnek emberekkel
- fejtette ki véleményét hozzátéve, véleménye szerint ez azért van, hogy minden, ami égi vagy épp túlvilági, azt az emberek idegenként írják le.
Minden vallás, minden világvallás, beleértve a kereszténységet is, elismeri, léteznek nehezen megmagyarázható jelenségek
- zárta sorait azok után, hogy nemrég bombaként robbant az a hír is, hogy Barack Obama kijelentette: az ufók valósak, de ő még nem látta őket, írja a DailyStar.
