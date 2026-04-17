"Srácok, nézzétek, az egy kib***ott UFO!"– megmagyarázhatatlan jelenséget rögzítettek a rémült szemtanúk

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 21:00
Egy kaliforniai család különös fényeket vett észre az éjszakai égbolton autózás közben. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, és máris beindultak a találgatások: földi jelenség vagy valami egészen más?

Egy család autózott éppen a kaliforniai Winterhaven közelében április 3-án, nem sokkal éjfél előtt, amikor furcsa jelenségre lettek figyelmesek az égbolton. Az utas azonnal előkapta a telefonját, és videóra vette a látottakat. Vajon valamilyen UFO-jelenség szemtanúi voltak, vagy egészen hétköznapi magyarázat is adódik?

UFO tűnt fel az autópálya felett?
"Srácok, nézzétek, az egy kib***ott UFO!"

A felvételen négy sárgás-narancssárga fény látható, amelyek mozdulatlanul lebegnek az éjszakában. A különös az, hogy a fények nem egyszerre tűnnek el, hanem egymás után halványodnak ki, mintha „kikapcsolnák” őket.

– hallható a felvételt rögzítő nő hangja a videóban. A képsorokat később jelentették a National UFO Reporting Center felé, és hamar felkerült az internetre, ahol több ezer megtekintést gyűjtött be.

A kommentelők között azonban nincs egyetértés. Sokan úgy vélik, hogy a látottak mögött teljesen hétköznapi jelenség állhat.

Úgy néz ki, mintha egy stadion lenne alatta, és talán fáklyák, amelyek sorban alszanak ki. Nem vagyok szkeptikus, de előbb a hétköznapi magyarázatokat kell kizárni

– írta egy felhasználó.

A legtöbben a világító jelzőrakéták elméletét tartják valószínűnek, bár mások szerint a fények túl stabilnak tűnnek ehhez. Emellett többen azt is kifogásolták, hogy a felvételt készítők nem álltak meg, hogy jobb minőségű videót készítsenek.

Az viszont továbbra is kérdéses, mi okozta pontosan a jelenséget. A fények mozdulatlansága és fokozatos eltűnése nem illik teljesen egyik magyarázatra sem – írja a KATS FM.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
