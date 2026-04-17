"Srácok, nézzétek, az egy kib***ott UFO!"– megmagyarázhatatlan jelenséget rögzítettek a rémült szemtanúk

Egy család autózott éppen a kaliforniai Winterhaven közelében április 3-án, nem sokkal éjfél előtt, amikor furcsa jelenségre lettek figyelmesek az égbolton. Az utas azonnal előkapta a telefonját, és videóra vette a látottakat. Vajon valamilyen UFO-jelenség szemtanúi voltak, vagy egészen hétköznapi magyarázat is adódik?

UFO tűnt fel az autópálya felett?

A felvételen négy sárgás-narancssárga fény látható, amelyek mozdulatlanul lebegnek az éjszakában. A különös az, hogy a fények nem egyszerre tűnnek el, hanem egymás után halványodnak ki, mintha „kikapcsolnák” őket.

Srácok, nézzétek az egy kib***ott UFO!

– hallható a felvételt rögzítő nő hangja a videóban. A képsorokat később jelentették a National UFO Reporting Center felé, és hamar felkerült az internetre, ahol több ezer megtekintést gyűjtött be.

A kommentelők között azonban nincs egyetértés. Sokan úgy vélik, hogy a látottak mögött teljesen hétköznapi jelenség állhat.

Úgy néz ki, mintha egy stadion lenne alatta, és talán fáklyák, amelyek sorban alszanak ki. Nem vagyok szkeptikus, de előbb a hétköznapi magyarázatokat kell kizárni

– írta egy felhasználó.

A legtöbben a világító jelzőrakéták elméletét tartják valószínűnek, bár mások szerint a fények túl stabilnak tűnnek ehhez. Emellett többen azt is kifogásolták, hogy a felvételt készítők nem álltak meg, hogy jobb minőségű videót készítsenek.

Az viszont továbbra is kérdéses, mi okozta pontosan a jelenséget. A fények mozdulatlansága és fokozatos eltűnése nem illik teljesen egyik magyarázatra sem – írja a KATS FM.