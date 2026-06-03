BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtörte a csendet Ambrus Attila a válásáról: „Nem vagyok egy könnyű ember”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ambrus attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 09:59
viszkisválás
Megrázó hír érkezett kedd reggel. Ambrus Attila, Viszkis és felesége 10 év után elválnak, és eladják a házukat is.

Lesújtó hírre ébredt az ország: Ambrus Attila, és felesége Réka külön élnek, és el fognak válni. Az egykori "Viszkis rabló" néven elhíresült Attila eddig csendben volt, azonban most kíméletlenül beszélt önmagáról.

Ambrus Attila
Ambrus Attila
Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Ambrus Attila válása: Nem vagyok egy könnyű ember

„A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki”

- nyilatkozta a Blikknek az egykori "Viszkis rabló".

Attila elmondta, hogy már mindent megpróbáltak, hogy megmentsék a kapcsolatukat – még szakember segítségét is kérték –, végül be kellett látniuk, hogy nincs tovább. A döntést közösen hozták meg, és a legfontosabb számukra most az, hogy a két kisgyermekük a lehető legkevesebbet sérüljön a folyamat során.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu