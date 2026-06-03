Megtörte a csendet Ambrus Attila a válásáról: „Nem vagyok egy könnyű ember”

Lesújtó hírre ébredt az ország: Ambrus Attila, és felesége Réka külön élnek, és el fognak válni. Az egykori "Viszkis rabló" néven elhíresült Attila eddig csendben volt, azonban most kíméletlenül beszélt önmagáról.

Ambrus Attila

Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Ambrus Attila válása: Nem vagyok egy könnyű ember

„A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki”

- nyilatkozta a Blikknek az egykori "Viszkis rabló".

Attila elmondta, hogy már mindent megpróbáltak, hogy megmentsék a kapcsolatukat – még szakember segítségét is kérték –, végül be kellett látniuk, hogy nincs tovább. A döntést közösen hozták meg, és a legfontosabb számukra most az, hogy a két kisgyermekük a lehető legkevesebbet sérüljön a folyamat során.