„Úgy tűnt, mintha figyelnének minket” – Rejtélyes UFO világította be az éjszakai égboltot

A Kaipara kikötő felett először Tim Reid, egy helyi lakos észlelt UFO-szerű, furcsa fényeket múlt héten, egy szombat esti családi összejövetel során. Elmondása szerint narancssárga, időnként kéken villanó fények mozogtak az égen, szabálytalan irányokba.

Rejtélyes UFO-t észleltek a helyiek / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

UFO bukkant fel az égen?

Nagyon furcsa volt. A fő fény a horizonttól indult, majd hirtelen megállt, elhalványult, és más fények csatlakoztak hozzá különböző irányokból

– mondta el a férfi.

A jelenséget több mint két órán át követték figyelemmel, és Reid szerint a mozgásuk sem drónokra, sem repülőgépekre nem hasonlított. A környéken élők közül többen is hasonló élményekről számoltak be. Egy Wharehine településen élő férfi szerint rendszeresen lát „megmagyarázhatatlan fényeket”.

Nem repülők, nem műholdak. Ha tudod, mik ezek, mondd meg, és akkor mindketten okosabbak leszünk

– fogalmazott, egy másik helyi lakos pedig egy szokatlanul fényes „repülőt” látott egy este a napokban, bár a repülési adatok nem mutattak forgalmat azon az útvonalon.

„Mintha figyeltek volna minket”

Egy helyi közösségi médiás bejegyzésben egy nő arról írt, hogy horgászat közben látta a fényeket, és úgy érezte, mintha „figyelnék” őket. A beszámoló szerint a fények eltűntek, amikor egy repülőgép elhaladt, majd később újra megjelentek.

Az interneten gyorsan terjedni kezdtek az elméletek, köztük egy különösen merész állítás is: egyesek szerint egy „asztrális portál” található a térség felett.

A jelenséggel kapcsolatban megszólalt Suzy Hansen, elismert UFO-kutató, aki elutasította ezeket a tudománytalan magyarázatokat. Hangsúlyozta: komoly vizsgálathoz megfelelő minőségű fotók és videók szükségesek.

Stabil kamerával kell dolgozni, nem szabad zoomolni, és fontos, hogy legyen viszonyítási pont a képen, hogy meg lehessen állapítani a magasságot és a távolságot

– mondta.

UFO vagy hétköznapi jelenség?

Bár a szemtanúk beszámolói egybehangzóan különös fényekről szólnak, a Stuff szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli jelenségről lenne szó. A háttérben állhatnak például:

katonai vagy civil légi járművek

légköri fényjelenségek

drónok speciális mozgással

optikai illúziók

A kérdés továbbra is nyitott: vajon valóban valami ismeretlennel állunk szemben, vagy csak egy félreértett, de természetes jelenséggel?