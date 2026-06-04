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Frei Tamás feleségül vette Szulák Andreát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szulák andrea
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 07:31
las vegasnyolc nap alatt a föld körülfrei tamás
Egyikőjük azonban nem emlékszik a menyegzőre. Las Vegasban mondták ki a boldogító igent.

Szulák Andrea és Frei Tamás a kétezres évek elején forgattak közös műsort. A Nyolc nap alatt a föld körül című műsorban eljutottak Las Vegasba is, és ez a helyszín pontosan tudjuk miről híres...

Szulák Andrea a mai napig Frei Tamás felesége?
Szulák Andrea a mai napig Frei Tamás felesége?
Fotó: Gáll Regina / Bors

Frei Tamás Szulák Andrea férje?

Egy televíziós műsor kapcsán jártuk körbe a világot. Egy szép napon kikötöttünk Las Vegasban. Az volt az egyik programunk, hogy elmentünk a Little White Chapelbe, és összeházasodtunk Frei Tamással. A mai napig erről nekem papírom van

– mondta Szulák Andrea korábban. Azt gondolta, hogy Las Vegasban csak viccből esketik össze az embereket, de később kiderült, hogy a dokumentum érvényes, legalábbis Las Vegasban, Magyarországon semmiképp.

Frei Tamás így emlékszik az esetre:

„Csináltunk egy TV-műsort a kétezres évek elején, aminek az volt a címe, hogy Nyolc nap alatt a föld körül. Sok ismert emberrel körbe utaztuk a világot, és akkor voltunk Las Vegasban, ami egy forgatási attrakció volt. Las Vegasban ugyanis egy nap alatt lehet házasságot kötni. Elmentünk, és ezt is bemutattuk a tévéműsorban” - mondta a Frei Café alapítója, azonban arra nem emlékezett, hogy Szulák Andreával házasságot kötött volna - írja a Story.

 

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