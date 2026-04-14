UFO-pánik Indonéziában: Titokzatos égi jelenség tartotta rettegésben a lakosságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 21:00
Pánik és találgatás söpört végig Indonézián, amikor egy titokzatos, világító jelenség hasított át az éjszakai égbolton. Volt, aki a világvégétől tartott, mások földönkívüli inváziót emlegettek, de a tudósok most előálltak a válasszal, ami mindenkit megdöbbentett.
Hatalmas, görbe fénycsóva jelent meg szombat este Indonézia felett, amit az ország számos pontjáról látni lehetett. A közösségi médiát azonnal elárasztották a mobiltelefonos felvételek: a lakók Kalimantanól Bali szigetéig ugyanazt a kérdést tették fel: vajon meteor csapódik be, vagy UFO-k érkeztek a világűrből? A válasz azonban sokkal földhözragadtabb, mégis hátborzongatóbb.

Sokan már a világvégétől és földönkívüli inváziótól tartottak, amikor a titokzatos UFO megjelent az éjszakai égbolton, de a szakértők szerint egészen más áll a háttérbe
Sokan már a világvégétől és földönkívüli inváziótól tartottak, amikor a titokzatos UFO megjelent az éjszakai égbolton, de a szakértők szerint egészen más áll a háttérbe Fotó: Guy J. Sagi

Kína küldte az „UFO-t”

Bár sokan már az 51-es körzet titkait emlegették, az Indonéz Nemzeti Kutatási és Innovációs Ügynökség (BRIN) szakértői lehűtötték a kedélyeket. Nem kis zöld emberkék, hanem a kínai technológia suhant el a fejek felett. A látványos jelenségért a kínai Smart Dragon-3 (Jielong-3) rakéta a felelős, amelyet alig nyolc perccel az észlelések előtt lőttek fel egy tengeri platformról.

Thomas Djamaluddin, az ügynökség vezető csillagásza pontot tett a találgatások végére:

Az égen látható fény nem más volt, mint a Jielong-3 rakéta kondenzcsíkja, amint pályára állt. A fénylő csóvát a rakéta hajtóművéből kiáramló gázok okozták, ahogy reakcióba léptek a felső légkörrel.

Ragyogó gázfelhő az éjszakában

A szakember elárulta a trükköt is: bár a földön már sötét éjszaka volt, a hatalmas magasságban száguldó rakéta gázfelhőjét még érte a napfény. Ez okozta azt a kísérteties, túlvilági ragyogást, ami miatt ezrek szívverése gyorsult fel.

A kutató azt is tisztázta, hogy nem zuhanó roncsról van szó, mint korábban.

Ami április 4-én történt, az egy régi rakéta visszatérő törmeléke volt. Amit viszont most láttak az emberek, az egy aktív rakéta kilövése volt, nem pedig lehulló szemét

 – tette hozzá Djamaluddin.

Nincs ok a félelemre?

Bár a látvány sokkoló volt, a tudósok szerint nincs mitől tartani. Ahogy az űrverseny fokozódik, egyre többször láthatunk majd hasonló égi jelenségeket. Indonézia felett ugyanis több rakéta útvonala is áthalad, így a jövőben is számíthatunk rá, hogy az esti órákban furcsa fények zavarják meg a trópusi éjszakát – írták a Jakarta Globe cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu