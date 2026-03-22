UFO suhant el a sofőr felett, elképesztő fényben izzott

Sokkoló felvételek borzolják a kedélyeket az Egyesült Államokban: egy autós egy hatalmas, izzó narancssárga objektumot kapott lencsevégre, amint az átszáguldott az éjszakai égbolton. Vajon UFO lehetett az?
A különös jelenséget Brandon Barton horgász rögzítette március 4-én, miközben hazafelé vezetett Florida déli részén, az úgynevezett Emerald Coast közelében. A felvételen jól látszik, ahogy a fénylő objektum hosszú, világító csíkot húz maga után.
A jelenség kapcsán Barton döbbenten reagált:
Mi a fene ez?!
Az internet népe azonnal ráugrott a rejtélyre, sokan egyértelműen UFO-k megjelenésére gyanakszanak. Mások szerint nagy valószínűséggel egy SpaceX-rakétaindítás állhata háttérben, amelyet a Kennedy Space Center-ből hajtottak végre – bár ez mintegy 600 kilométerre található a megfigyelés helyszínétől.
Sokan inkább humorral közelítették meg a látványt.
Valami brutális cucc
– írta egy TikTok-felhasználó.
Elvesztettem a drónom jelét, és elhagyta a légkört
– viccelődött egy másik.
Rosszul kötöttem meg a csalit, elszállt
– tette hozzá egy harmadik kommentelő.
A Federal Aviation Administration egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban rakétaindításról volt-e szó.
Az ilyen jelenségek nem számítanak ritkának: az UFO-észlelések még a legsűrűbben lakott területeken is gyakoriak, és sokszor komoly vitákat indítanak el arról, hogy valóban földönkívüli jelenségről van-e szó, vagy csak egy félreértett eseményről – írja a The Sun.
