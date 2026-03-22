UFO suhant el a sofőr felett, elképesztő fényben izzott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 20:30
„Mi a fene ez az égen?!” – rejtélyes narancssárga objektum szelte át a floridai éjszakát.

Sokkoló felvételek borzolják a kedélyeket az Egyesült Államokban: egy autós egy hatalmas, izzó narancssárga objektumot kapott lencsevégre, amint az átszáguldott az éjszakai égbolton. Vajon UFO lehetett az?

UFO suhant át az égen?
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A különös jelenséget Brandon Barton horgász rögzítette március 4-én, miközben hazafelé vezetett Florida déli részén, az úgynevezett Emerald Coast közelében. A felvételen jól látszik, ahogy a fénylő objektum hosszú, világító csíkot húz maga után.

Tényleg UFO volt az?

A jelenség kapcsán Barton döbbenten reagált: 

Mi a fene ez?!

Az internet népe azonnal ráugrott a rejtélyre, sokan egyértelműen UFO-k megjelenésére gyanakszanak. Mások szerint nagy valószínűséggel egy SpaceX-rakétaindítás állhata háttérben, amelyet a Kennedy Space Center-ből hajtottak végre – bár ez mintegy 600 kilométerre található a megfigyelés helyszínétől.

Sokan inkább humorral közelítették meg a látványt.

Valami brutális cucc

– írta egy TikTok-felhasználó.
 

Elvesztettem a drónom jelét, és elhagyta a légkört

– viccelődött egy másik.
 

Rosszul kötöttem meg a csalit, elszállt

– tette hozzá egy harmadik kommentelő.

A Federal Aviation Administration egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban rakétaindításról volt-e szó.

Az ilyen jelenségek nem számítanak ritkának: az UFO-észlelések még a legsűrűbben lakott területeken is gyakoriak, és sokszor komoly vitákat indítanak el arról, hogy valóban földönkívüli jelenségről van-e szó, vagy csak egy félreértett eseményről – írja a The Sun.

 

