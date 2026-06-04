Ebbe az 5 mesés európai városba fillérekért eljutsz idén

A népszerű úti célok drágulása mögött az infláció, a megemelkedett energiaköltségek és a különféle extra adók állnak, amelyek együttesen hajtják fel az árakat. A megoldást azok a rejtett gyöngyszemek jelentik, amelyek nem szerepelnek a leglátogatottabb toplistákon, így ezek az olcsó úti célok nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy az utazók fillérekből szerezhessenek életre szóló élményeket.

Szarajevó az olcsó úti célok közé tartozik Európában, amely életre szóló élményeket garantál / Fotó: BBA Photography / shutterstock

Pénztárcabarát alternatívák: a túlárazott nagyvárosok helyett a Balkán rejtett kincsei nyújtják a legjobb ár-érték arányt.

a túlárazott nagyvárosok helyett a Balkán rejtett kincsei nyújtják a legjobb ár-érték arányt. Olcsó szállás és sör: Szarajevótól Szófiáig már 4000-14 000 HUF közötti éjszakánkénti áron is találni jó középkategóriás hoteleket.

Szarajevótól Szófiáig már 4000-14 000 HUF közötti éjszakánkénti áron is találni jó középkategóriás hoteleket. Tömegmentes élmények: kiváló kávézók, történelmi látnivalók és pezsgő éjszakai élet várja a turistákat a zsúfolt, de jól ismert úti célokon kívül.

Melyek a legnépszerűbb olcsó úti célok Európában?

Ezek az olcsó európai úti célok ráadásul nyugodt, tömegmentes légkörrel várják a látogatókat, miközben garantálják, hogy a nyaralásra szánt keret is megmarad. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb lehetőségeket az európai kínálatból, amelyek tökéletes alternatívát nyújtanak a pihenésre.

Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

A Miljacka folyó mentén elterülő bosnyák főváros, Szarajevó történelmi hangulatával és élénk kulturális életével nyűgözi le az ideérkezőket. A múlt sebei, az egykori háborús nyomok még fellelhetők a házfalakon, de a metropolisz mára vibráló, több vallású központtá alakult, ahol mecsetek, zsinagógák és keresztény templomok férnek meg egymás mellett. A pénztárcabarát helyszínen a hálótermi szállások már 10 eurótól (kb. 4000 HUF) elérhetők, a középkategóriás hotelek árai 30 eurótól (kb. 12 000 HUF) indulnak fejenként, egy korsó sör pedig átlagosan 2,30 euróba (kb. 920 HUF) kerül.

Tirana, Albánia

Albánia fővárosa, Tirana a kávékultúra, a gasztronómia és a színes, street-art alkotásokkal díszített épületek rajongóinak nyújt ideális menedéket. A városnézés kihagyhatatlan pontjai a hidegháborús időszakot bemutató föld alatti óvóhelyek, a Bunk’art múzeumok, amelyek az ország diktatúra alatti sötét múltját mutatják be. A trendi Blloku negyeden kívül az árak rendkívül kedvezőek, hiszen a középkategóriás hotelekben már 30 eurótól (kb. 12 000 HUF) kaphatunk szobát éjszakánként, az átlagos sörár pedig mindössze 1,65 euró (kb. 660 HUF).