Ebbe az 5 mesés európai városba fillérekért eljutsz idén

A népszerű úti célok drágulása mögött az infláció, a megemelkedett energiaköltségek és a különféle extra adók állnak, amelyek együttesen hajtják fel az árakat. A megoldást azok a rejtett gyöngyszemek jelentik, amelyek nem szerepelnek a leglátogatottabb toplistákon, így ezek az olcsó úti célok nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy az utazók fillérekből szerezhessenek életre szóló élményeket.
Ezek az olcsó európai úti célok ráadásul nyugodt, tömegmentes légkörrel várják a látogatókat, miközben garantálják, hogy a nyaralásra szánt keret is megmarad. Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb lehetőségeket az európai kínálatból, amelyek tökéletes alternatívát nyújtanak a pihenésre.
A Miljacka folyó mentén elterülő bosnyák főváros, Szarajevó történelmi hangulatával és élénk kulturális életével nyűgözi le az ideérkezőket. A múlt sebei, az egykori háborús nyomok még fellelhetők a házfalakon, de a metropolisz mára vibráló, több vallású központtá alakult, ahol mecsetek, zsinagógák és keresztény templomok férnek meg egymás mellett. A pénztárcabarát helyszínen a hálótermi szállások már 10 eurótól (kb. 4000 HUF) elérhetők, a középkategóriás hotelek árai 30 eurótól (kb. 12 000 HUF) indulnak fejenként, egy korsó sör pedig átlagosan 2,30 euróba (kb. 920 HUF) kerül.
Albánia fővárosa, Tirana a kávékultúra, a gasztronómia és a színes, street-art alkotásokkal díszített épületek rajongóinak nyújt ideális menedéket. A városnézés kihagyhatatlan pontjai a hidegháborús időszakot bemutató föld alatti óvóhelyek, a Bunk’art múzeumok, amelyek az ország diktatúra alatti sötét múltját mutatják be. A trendi Blloku negyeden kívül az árak rendkívül kedvezőek, hiszen a középkategóriás hotelekben már 30 eurótól (kb. 12 000 HUF) kaphatunk szobát éjszakánként, az átlagos sörár pedig mindössze 1,65 euró (kb. 660 HUF).
Míg a legtöbb turista a horvát tengerpart felé veszi az irányt, a százezer lakosú horvát főváros, Zágráb megmaradt egy nyugodt, kulturális kincsekkel teli, pénzkímélő úti célnak. A látogatókat a fehér mészkőből épült katedrális, a színes tetőcserepeiről ismert Szent Márk-templom, valamint a különleges Összetört Kapcsolatok Múzeuma csábítja sétára. A belváros gyalogosan is könnyen bejárható, a hostelek ára 25 eurónál (kb. 10 000 HUF) kezdődik, a középkategóriás szálláshelyek 50 eurótól (kb. 20 000 HUF) foglalhatók, a sörért pedig körülbelül 2,50 eurót (kb. 1000 HUF) kell fizetni.
A Duna és a Száva találkozásánál fekvő balkáni metropolisz, Belgrád a szocialista építészet, az oszmán hatások és a modern bulinegyedek eklektikus keverékét nyújtja. A Kalemegdan erőd falairól pazar naplemente látható, miközben a Skadarlija negyedben élőzene szól, nyáron pedig a folyókon horgonyzó úszó klubok és az Ada Ciganlija félsziget strandjai biztosítják a kikapcsolódást. Az egyszerűbb szállások már 12 eurótól (kb. 4800 HUF) foglalhatók, a jobb hotelek ára 40 euró (kb. 16 000 HUF) felett alakul, egy sör átlagos ára pedig 2 euró (kb. 800 HUF).
Bulgária szívében a látogatók egyszerre élvezhetik a monumentális Alekszandr Nyevszkij-székesegyház látványát és a Vitosha-hegység közelségét. A római kori romokkal tarkított modern főváros kiváló gasztronómiát és pénztárcabarát kulturális programokat kínál a turistáknak. A szállások rendkívül olcsók, hiszen a hotelek már 10 eurótól (kb. 4000 HUF) is elérhetők, a középkategóriás szobák ára 35 eurótól (kb. 14 000 HUF) indul, az átlagos sörár pedig 2,20 euró (kb. 880 HUF).
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