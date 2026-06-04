Durva cukorbomba bújik meg a reggelidben: Hiába trükközöl, alattomosan rombolja az egészséged ez a finomság!

Vaj puha, illatos, és szinte elolvad a szájban – a croissant az egyik legnépszerűbb reggeli Magyarországon is. Kevesen tudják azonban, hogy ez a gőzölgő péksütemény valóságos időzített bomba a testünk számára. A neten most futótűzként terjed egy módszer, ami azt ígéri, hogy bűntudat nélkül falhatjuk a péksütit, ám a dietetikusok most tiszta vizet öntöttek a pohárba: a valóság sajnos sokkal keserűbb.

Bár nehéz neki ellenállni, a szakértők szerint komoly egészségügyi kockázatot rejt a népszerű péksütemény / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális vércukor-csapda ez a népszerű péksütemény

A TikTokon és a különböző fórumokon egyre többen állítják, hogy ha sütés után hagyjuk teljesen kihűlni a croissant-t, akkor az már nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, mert átalakul benne a keményítő szerkezete. A szakértő szerint azonban ez óriási tévedés.

Amikor a croissant kihűl, a keményítőmolekulák újrarendeződnek, de a péksütemények esetében ez a hatás elenyésző. A croissant-nak így is rendkívül magas a glikémiás indexe, vagyis a benne lévő vaj nem segít érdemben a vércukorszinten

– figyelmeztet dr. Heewon Gray, a Dél-floridai Egyetem professzora, aki hozzátette: a croissant-ban lévő vaj rengeteg zsírt jelent, ám ez sem menti meg a helyzetet. Bár a zsíros ételek elvileg lassítják a cukor felszívódását, ez a francia kedvencünkre nem igaz.

Így mentheted meg a reggelit

Egyetlen közepes croissant-ban ugyanis több mint 230 kalória és rengeteg finomított szénhidrát van, ami azonnali sokkot okoz a szervezetnek. De akkor mégis mit tehet az, aki képtelen lemondani az imádott falatokról?

Amanda Sauceda táplálkozáskutató szerint a titok a mértékletességben és a megfelelő párosításban rejlik.

Ha kifejezetten figyelsz a vércukrodra, azt javaslom, hogy egyszerűen felezd meg a croissant adagját. Ha a croissant-t egy kis fehérjével, például sajttal vagy tojással eszed, annak sokkal jobb hatása lesz a vércukrodra

– tette hozzá Sauceda.

A szakemberek szerint ha jót akarsz magadnak, a hétköznapokon inkább a teljes kiőrlésű pirítóst, a natúr görög joghurtot és a gyümölcsöket válaszd, a croissant-t pedig hagyd meg a hétvégi, bűnös élvezeteknek – írja a Verywell Health.