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Durva baleset a 4-es főúton: Feszítővágóval szabadították a sérülteket, lezárták az utat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 07:20
kisújszállásfőút
Kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-esen, Kisújszállásnál.

Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 153-as kilométerszelvényénél, Kisújszállás térségében. 

Durva baleset a 4-es főúton: Feszítővágóval szabadítottak
Durva baleset a 4-es főúton: Feszítővágóval szabadítottak. Fotó: unsplash.com

Az autóban ketten utaztak, akiket a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az egységekkel együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a katasztrófavédelem.

 

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