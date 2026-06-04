Durva baleset a 4-es főúton: Feszítővágóval szabadították a sérülteket, lezárták az utat

Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 153-as kilométerszelvényénél, Kisújszállás térségében.

Durva baleset a 4-es főúton: Feszítővágóval szabadítottak. Fotó: unsplash.com

Az autóban ketten utaztak, akiket a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az egységekkel együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a katasztrófavédelem.