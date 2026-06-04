„Kifelé vagyok a bajból” – egészségéről vallott Bodrogi Gyula: kiderült, hogy van most a legenda

A Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula generációk kedvence, akinek összetéveszthetetlen hangja évtizedek óta aranyozza be a mindennapjainkat. Nemrég újra fókuszba került a legendás Süsü, a sárkány bábfilmsorozat, miután az egykori forgatási helyszínként szolgáló óbudai zsinagóga kulturális térként újra megnyitotta kapuit. A nosztalgikus hangulat kapcsán sikerült utolérnünk a Kossuth-díjas művészt, aki örömmel mesélt a kultikus mese hátteréről, miközben megnyugtató híreket közölt az egészségéről is, hiszen a nehézségek ellenére máris visszatért a színpadra.

Bodrogi Gyula karrierjének egyik legkedvesebb munkája volt, hogy Süsü hangját kölcsönözhette (Fotó: Bors)

Bodrogi Gyula eloszlatta a tévhiteket

Bár sokan hihették azt, hogy a Süsü hangját kölcsönző művész is az Óbudai Zsinagóga falai között töltötte a forgatási napokat, Bodrogi Gyula most tisztázta a félreértéseket, és elárulta a valódi kulisszatitkokat: „A Süsüt én szinkronizáltam, de nem jártam a forgatási felvételekre, amikor a képeket csinálták. Mi egy stúdióban voltunk, és ott mondtuk rá a szöveget arra, amit a Bábszínház művészei létrehoztak” – emlékezett vissza a színészlegenda, majd hozzátette, hogy a munka folyamata rendhagyó volt: „Először megcsináltuk rádiójátéknak, azt a bábszínházasok megcsinálták filmnek, és aztán mi szinkronizáltuk a kész művet.” Az egykori televíziós stúdiónak otthont adó patinás épületet persze jól ismeri, és a mai napig hálás ezért a szerepért.

Nagyon szeretem Süsüt, a gyerekek és a felnőttek is imádják. Nekem ez egy hatalmas mérföldkő

– vallotta be.

Süsü az óbudai zsinagóga falai között is énekelt (Fotó: Máté Krisztián)

Visszatért a színpadra a sérülése után

A rajongókat az utóbbi időben leginkább a művész úr egészsége foglalkoztatta egy makacs lábtörés miatt. A mindig életvidám színész azonban rendkívül optimista hírekkel szolgált a jövőt illetően.

Mostanában jól vagyok, a lábam eltört ugyan, de már összeforrt. Még eljárok kezelésekre, de már játszom színházban és filmet is forgatok, kifelé vagyok a bajból. Nemsokára eldobom a botot

– újságolta boldogan Bodrogi, hozzátéve, hogy pontos időpontot ugyan nem jelölt ki az orvosa, de a teljes gyógyulás már karnyújtásnyira van. A nyári kánikula sem rémiszti meg az ikont, aki valósággal virágzik a melegben: „Bírom és szeretem a nagy hőséget” – mondta nevetve. A jövőbeli terveit illetően pedig a tőle megszokott irigylésre méltó bölcsességgel nyilatkozott: „Nincs semmi különös extra tervem. Mindig, amit hoz az élet, az a megjárandó út” – zárta a beszélgetést a művész, akit a színházi világ szerencsére továbbra sem felejt el elhalmozni izgalmas feladatokkal.