UFO vagy természeti jelenség? Döbbenetes, mi bukkant fel az égbolton!

Ismét egy rejtélyes videó borzolja a kedélyeket a közösségi médiában: egy nő azt állítja, hogy két Holdat látott az éjszakai égbolton, amit fel is vett, majd megosztott az interneten. Sokan úgy vélik, bizonyára egy UFO állhat a szokatlan jelenség mögött.

Szokatlan UFO tűnt fel az égbolton / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A felvételen valóban az erősen fénylő Hold mellett egy halványabb, a bolygóhoz hasonló objektum látható, ami sokakat zavarba ejtett. A videót megosztó felhasználó hangsúlyozta, hogy nem technikai hibáról van szó.

Egyszerűen nem hiszek a szememnek… Sokan azt mondják majd, hogy mesterséges intelligencia generálta, de nem az, és nem is fényvisszaverődés

– írta a posztoló.

A jobb oldalon lévő túl fényesnek tűnik ahhoz, hogy hold legyen, valószínűleg egy UFO.

Holdnak álcázott UFO tűnt fel az égen?

A videó gyorsan elterjedt, és rengeteg reakciót váltott ki. Akadt, aki ritka természeti jelenségre gyanakodott, míg mások rögtön földönkívüli magyarázatokkal álltak elő.

Az interneten megjelent hozzászólások között akadtak humoros és komolyan megfogalmazott vélemények is.

A világ fejlesztői ma szabadságon vannak

– írta egy felhasználó.

Mi ez egyáltalán?

– kérdezte egy másik, összezavarodott kommentelő.

Sokak szerint akár egy kevésbé ismert természeti jelenség is állhat a háttérben, például egy optikai illúzió vagy légköri fénytörés.

Nem ez volt egyébként az első eset: korábban Kínában terjedt el egy videó, amelyen „hét Nap” volt látható az égen. Később kiderült, hogy az úgynevezett „napkutya” jelenség, egy légköri optikai effektus okozta mindezt.

A mostani felvétel hitelességét egyelőre nem erősítették meg, így továbbra is kérdéses, hogy valódi jelenségről, optikai csalódásról vagy valamilyen technikai trükkről van-e szó – írja az msn.