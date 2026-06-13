Ebből hatalmas balhé lesz! Kitört a királyi botrány: olyat tett a 90 éves herceg a Buckingham-palota erkélyén, amit még soha senki

A Buckingham-palota erkélye a királyi hatalom és a hagyományok szimbóluma, ahol a családtagok évszázadok óta csak egy dolgot tesznek: integetnek és fegyelmezetten figyelnek. Edward herceg azonban, aki nemrég töltötte be a 90-et, fittyet hányt az íratlan szabályokra.

Edward herceg (középen) fittyet hányt az etikettre, és a Buckingham-palota erkélyén kapta elő a mobilját, hogy levideózza a légiparádét Fotó: PA

Alig pár pillanattal azután, hogy Károly király és Kamilla királyné vezetésével megjelent a család, a kenti herceg kilépett a sorból. A szmokingja belső zsebébe nyúlt, és elővarázsolta az okostelefonját.

Zsebből villant a mobil a Buckingham-palota erkélyén

Nem bírta ki, hogy ne rögzítse a pillanatot

– suttogták a megfigyelők, miközben a herceg bőszen görgette a kijelzőt, majd a magasba emelte a készüléket, hogy videót készítsen a lélegzetelállító légiparádéról és a lenti tömegről.

A jelenet már csak azért is meglepő, mert a dolgozó királyi családtagoktól távol áll a technológia használata hivatalos eseményeken – ők ilyenkor a feladatukra koncentrálnak, nem a közösségi médiára.

Edward herceg fittyet hányt a szigorú udvari etikettre

Edwardot azonban már a nap korábbi részében, a Horse Guards Parade-en is rajtakapták: a Major General irodájának ablakából fotózta az eseményeket, miközben mellette a család többi tagja kíváncsiskodott.

Sokan felkapták a fejüket a szokatlan viselkedésre, hiszen a palota erkélyén eddig még senki nem vett elő okostelefont.

Ez még nem fordult elő!

– konstatálták a szemtanúk, látva a példátlan esetet. Bár Vilmos herceg a közelmúltban már fotózott telefonnal egy focimeccsen, az egy magánjellegű esemény volt. A 90 éves herceg most azonban a világ szeme láttára bizonyította: néha a királyi vér is csak ember, aki egyszerűen szeretne megörökíteni egy emlékezetes pillanatot – írja a People magazin.

Íme az eset videón is: