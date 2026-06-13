„Minden hónapban 6-700 ezer forintot teszek félre” – Több milliós amerikai álomútra spórol Balogh Tamásné

Az már a műsor alatt sem volt titok, hogy a Séfek Séfe Balogh Tamásnéja pénzügyi tanácsadóként dolgozik, amiben ráadásul nagyon jó is. A TikTok sztárnak rengeteg ügyfele van, így persze nagyon sokat is dolgozik, de ő ezt egy cseppet sem bánja, hiszen így tudja finanszírozni azokat a nyaralásokat, amiket a férjével megálmodnak. A rosszmájú kommentelők véleményével szemben ugyanis szó sincs arról, hogy a férje pénzét költené. Most viszont úgy tűnik, kénytelen lemondani a nyári vakációról, mert egy hatalmas projektre gyűjt. A Borsnak azt is elárulta, mire.

Balogh Tamásné munkája rengeteg időt igényel, de Séfek Séfe 2024-es évadának sztárja mindent megtesz, hogy elérje a céljait (Fotó: Balogh Tamásné)

Balogh Tamásné Eszter biztosítási tanácsadóként halmozza a sikereket, sőt évről évre elnyeri az év munkatársa díjat is. Ebben persze rengeteg munka van, amit általában férjével, egy-egy nem mindennapi nyaralás keretein belül pihennek ki.

Komoly nyári terveink nincsenek, szinte folyamatosan dolgozni fogok, bár azért jó lenne minden hónapban rászánni egy-egy hétvégét a kikapcsolódásra, de azt még meglátjuk, hogy megvalósul-e. Egy hajóút is jó lenne megint, mert imádtuk, de közel sem biztos, hogy ez bele fog férni, szóval nincsenek olyan igazi nyaralások leszervezve

– kezdte a Borsnak a Séfek Séfe 6. évadának sztárja.

„Majd novemberben lesz egy nagyobb utazásunk, amire most gyűjtögetünk folyamatosan, ezért is szeretném, hogy minél többet tudjak a munkával foglalkozni. De tulajdonképpen ezt már tavaly lefoglaltuk, úgyhogy mindenképpen meg kell lennie” – jelentette ki határozottan, és mint tudjuk, amit Balogh Tamásné a fejébe vesz, azt meg is valósítja.

Balogh Tamásné Eszter férje nem milliomos a tévhitekkel ellentétben, mindenre ketten keresik meg a pénzt (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére mindig hatalmas terveket visz véghez

A házaspár az elmúlt két évben jár már többek között a Maldív-szigeteken, Olaszországban, sőt egy igazán mesés hajóúton is, de most még ennél is nagyobb dobásra készülnek.

„Az a tervünk, hogy Amerikába kimegyünk repülővel, bár eredetileg hajóval terveztünk, de az két hét lenne, és mivel számunkra a november-december a legerősebb időszak munka szempontjából, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt nem vállaljuk be, mert akkor egy hónap lenne a teljes utazás. Szóval kirepülünk, és ott megyünk majd el egy kéthetes karibi hajóútra, utána pedig Miamiban maradunk 4-5 napot várost nézni, meg vásárolgatni” – részletezte.

Persze ez árban így elég húzós, 3-4 millió forint biztosan lesz, szóval most minden hónapban 6-700 ezer forintot teszek félre, mert nagyon szeretném, ha el tudnánk menni. Így szerintem novemberre el is érem ezt a célt

– vallotta még be őszintén.