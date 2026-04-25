A vendégek fejvesztve menekülnek: gonosz szellemek kísértenek ebben a hotelban

Pioche egykor a vadnyugat legveszélyesebb helyeként híresült el: itt több volt a gyilkosság, mint az aranylelet. Ebben a hátborzongató díszletben áll az Overland Hotel, egy épület, amely egyszer már a tűz martaléka lett, de főnixmadárként támadt fel a hamvaiból. A helyiek szerint azonban minden egyes szellem, amely az ódon falak között ragadt, azóta is kísérti az élőket; az épület lakói közül többen olyan gonoszak, hogy a vendégek egy része az éjszaka közepén, fejvesztve menekül a szobájából.

A hotel szobájában egy pisztolyos szellem tartotta rettegésben az újságírót Fotó: 123RF

Szellemidézés a nagyi szobájában

A Daily Star riporternője a viktoriánus lakosztályt vette ki, amely első ránézésre olyan volt, mintha a nagymamája rendezte volna be: régimódi báj és egy étkezőasztal, ami szinte könyörgött egy szeánszért. Brocarde azonban tudta, hogy a csillogó felszín alatt valami sötét lakozik. Miután legurított egy italt az üres szalonban, visszavonult a szobájába. Ekkor a levegő megfagyott, a hangulat pedig egyik pillanatról a másikra elnehezedett.

Amikor visszatértem a szobámba, az energia megváltozott. Azonnal érezhető volt, hogy a köztem és a túlvilág közötti fátyol fellebbent

– emlékezett vissza a riporter.

Farkasszemet nézett a halállal

Az alvásból természetesen nem lett semmi. Amint Brocarde lehunyta a szemét, egy jelenés materializálódott az ágya mellett. Egy cowboy állt ott, kezében egy pisztollyal, amit fenyegetően lóbált. A látványtól bárkinek megállna a szíve, de a szakértőt inkább megbabonázta a jelenség. Nem tudta, hogy egy szellem képes-e lelőni egy élő embert, de nem is akarta próbára tenni a sorsot.

Kinyitottam a szemem, és egy fegyvert fogó cowboy kísértetét láttam. Ez elég volt ahhoz, hogy biztosan tudjam: aznap éjjel már nem fogok aludni

– tette hozzá Brocarde.

A riporter végül a szellemet követve az éjszaka közepén kisétált a kihalt utcákra, ahol a cowboy egyszerűen köddé vált a sötétségben. Brocarde elégedetten távozott: újabb különleges entitást pipálhatott ki a listáján, mielőtt továbbállt a sivatagon át a következő kaland felé.