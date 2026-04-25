A vendégek fejvesztve menekülnek: gonosz szellemek kísértenek ebben a hotelban

szellem
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 19:00
cowboykísértetriporter
A Daily Star sztárriportere a vadnyugat legvéresebb városába utazott, hogy saját szemével lássa a túlvilágot. Brocarde egy fegyverrel hadonászó cowboy szellemével nézett farkasszemet egy nevadai hotelben, ahol a halottak csőre töltött pisztollyal járnak az élők közé.
Pioche egykor a vadnyugat legveszélyesebb helyeként híresült el: itt több volt a gyilkosság, mint az aranylelet. Ebben a hátborzongató díszletben áll az Overland Hotel, egy épület, amely egyszer már a tűz martaléka lett, de főnixmadárként támadt fel a hamvaiból. A helyiek szerint azonban minden egyes szellem, amely az ódon falak között ragadt, azóta is kísérti az élőket; az épület lakói közül többen olyan gonoszak, hogy a vendégek egy része az éjszaka közepén, fejvesztve menekül a szobájából.

A hotel szobájában egy pisztolyos szellem tartotta rettegésben az újságírót Fotó: 123RF

Szellemidézés a nagyi szobájában

A Daily Star riporternője a viktoriánus lakosztályt vette ki, amely első ránézésre olyan volt, mintha a nagymamája rendezte volna be: régimódi báj és egy étkezőasztal, ami szinte könyörgött egy szeánszért. Brocarde azonban tudta, hogy a csillogó felszín alatt valami sötét lakozik. Miután legurított egy italt az üres szalonban, visszavonult a szobájába. Ekkor a levegő megfagyott, a hangulat pedig egyik pillanatról a másikra elnehezedett.

Amikor visszatértem a szobámba, az energia megváltozott. Azonnal érezhető volt, hogy a köztem és a túlvilág közötti fátyol fellebbent

– emlékezett vissza a riporter.

Farkasszemet nézett a halállal

Az alvásból természetesen nem lett semmi. Amint Brocarde lehunyta a szemét, egy jelenés materializálódott az ágya mellett. Egy cowboy állt ott, kezében egy pisztollyal, amit fenyegetően lóbált. A látványtól bárkinek megállna a szíve, de a szakértőt inkább megbabonázta a jelenség. Nem tudta, hogy egy szellem képes-e lelőni egy élő embert, de nem is akarta próbára tenni a sorsot.

Kinyitottam a szemem, és egy fegyvert fogó cowboy kísértetét láttam. Ez elég volt ahhoz, hogy biztosan tudjam: aznap éjjel már nem fogok aludni

– tette hozzá Brocarde.

A riporter végül a szellemet követve az éjszaka közepén kisétált a kihalt utcákra, ahol a cowboy egyszerűen köddé vált a sötétségben. Brocarde elégedetten távozott: újabb különleges entitást pipálhatott ki a listáján, mielőtt továbbállt a sivatagon át a következő kaland felé.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
