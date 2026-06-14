Nem ilyen vb-rajtról álmodtak a brazilok, Neymar keményen kiosztotta társait

A foci-vb csoportköreinek egyik leginkább várt összecsapása kétségkívül a Brazília-Marokkó mérkőzés volt. Már a találkozó előtt eldőlt, hogy a dél-amerikaiak sztárja, Neymar vádlisérülés miatt nem léphet pályára. A brazil kezdőben ugyanakkor ott volt a PSG-vel idén is Bajnokok Ligáját nyerő Marquinhos, ahogyan a marokkóiak kulcsembere, Achraf Hakimi is, aki szintén a párizsi klubbal hódította el a legrangosabb európai trófeát Budapesten. Az első nagy helyzet az afrikaiak előtt adódott: a 21. percben Szaibari kapott remek kiugratást, majd a brazil védők között kilépve higgadtan átemelte a kimozduló Allisont (0-1). A 31. percben a Real-Madrid csillaga, Vinícius Júnior húzott el a bal szélen, majd egy csel után a kapu jobb felső sarkába bombázott (1-1). Az első félidő végén kiegyenlített játék folyt a pályán, a csapatok 1-1-es állásnál mehettek az öltözőbe.

Szaibari szerezte meg a Brazília-Marokkó vb-csoportmeccs első találatát Fotó: Richard Sellers/Allstar

Brazília-Marokkó: Neymar sem tudott segíteni a pálya mellett

A második félidő elején egyik csapat sem találta igazán a ritmust, majd az ivószünet hozott fordulópontot. A brazil kispad mellett nem Carlo Ancelotti ragadta magához a szót, hanem a sérülése miatt a pálya széléről figyelő Neymar, aki látványosan osztotta ki csapattársait, és igyekezett irányt mutatni nekik. A rövid játékmegszakítást követően Marokkó vette át az irányítást: az észak-afrikaiak perceken át beszorították ellenfelüket, és magabiztosan járatták a labdát a brazil térfélen. A dél-amerikaiak eközben jobbára a gyors átmenetekben és kontrákban bíztak, de ahogy telt az idő, egyre több tanácstalan és feszült tekintetet lehetett felfedezni a pályán.

Az utolsó percekben már nem született újabb gól, így a C csoport rangadója 1–1-es döntetlennel zárult.