Nem ilyen vb-rajtról álmodtak a brazilok, Neymar keményen kiosztotta társait

A foci-vb csoportköreinek egyik leginkább várt összecsapása kétségkívül a Brazília-Marokkó mérkőzés volt. Már a találkozó előtt eldőlt, hogy a dél-amerikaiak sztárja, Neymar vádlisérülés miatt nem léphet pályára. A brazil kezdőben ugyanakkor ott volt a PSG-vel idén is Bajnokok Ligáját nyerő Marquinhos, ahogyan a marokkóiak kulcsembere, Achraf Hakimi is, aki szintén a párizsi klubbal hódította el a legrangosabb európai trófeát Budapesten. Az első nagy helyzet az afrikaiak előtt adódott: a 21. percben Szaibari kapott remek kiugratást, majd a brazil védők között kilépve higgadtan átemelte a kimozduló Allisont (0-1). A 31. percben a Real-Madrid csillaga, Vinícius Júnior húzott el a bal szélen, majd egy csel után a kapu jobb felső sarkába bombázott (1-1). Az első félidő végén kiegyenlített játék folyt a pályán, a csapatok 1-1-es állásnál mehettek az öltözőbe.
A második félidő elején egyik csapat sem találta igazán a ritmust, majd az ivószünet hozott fordulópontot. A brazil kispad mellett nem Carlo Ancelotti ragadta magához a szót, hanem a sérülése miatt a pálya széléről figyelő Neymar, aki látványosan osztotta ki csapattársait, és igyekezett irányt mutatni nekik. A rövid játékmegszakítást követően Marokkó vette át az irányítást: az észak-afrikaiak perceken át beszorították ellenfelüket, és magabiztosan járatták a labdát a brazil térfélen. A dél-amerikaiak eközben jobbára a gyors átmenetekben és kontrákban bíztak, de ahogy telt az idő, egyre több tanácstalan és feszült tekintetet lehetett felfedezni a pályán.
Az utolsó percekben már nem született újabb gól, így a C csoport rangadója 1–1-es döntetlennel zárult.
A brazilok történetük 23. világbajnokságán lépnek pályára, ezzel tovább javítva rekordjukat, hiszen egyetlen válogatott sem szerepelt még ennyi vb-n. Az ötszörös világbajnok dél-amerikai együttes (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) ezúttal is az aranyérem egyik legnagyobb esélyese, Carlo Ancelotti csapata pedig 24 év után szeretné ismét magasba emelni a világbajnoki trófeát. A marokkóiak hetedik alkalommal jutottak ki a tornára, és a 2022-es katari világbajnokságon történelmet írtak: első afrikai válogatottként jutottak be az elődöntőbe, végül a negyedik helyen zártak. Az észak-afrikaiak most arra készülnek, hogy megismételjék négy évvel ezelőtti bravúrjukat, és ismét a torna legnagyobb meglepetéscsapatává váljanak.
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