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A horoszkóp szerint az ágyban rosszul teljesítő csillagjegy.

Ez a 3 csillagjegy biztosan csalódást okoz az ágyban – Ők a legrosszabb szeretők a horoszkóp szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 22:15
csillagjegyhoroszkópasztrológia
Úgy érzed, hogy a partnereddel képtelen vagy megtalálni a hálóban a közös hangot? Lehetséges, hogy ennek köze van a horoszkópjához, amely szerint egyes csillagjegyek borzalmasak az ágyban. Vajon a kedvesed is köztük van?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Minden rendben van köztetek, de úgy érzed, hogy az ágyban nem teljesít valami fényesen? Lehetséges, hogy önzően viselkedik, rosszul kommunikálja a dolgokat, vagy egyszerűen csak mások az igényei. Ezért most a horoszkóp alapján felfedjük a legrosszabb szeretők csillagjegyeit!

Az ágyban szomorkodó nő, mert a barátja a horoszkóp szerint rossz szerető.
Vajon a horoszkóp szerint a kedvesed is felkerült a listára?
Fotó: Shutterstock 
  • Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek nem mondhatóak főnyereménynek az ágyban.
  • Míg vannak, akik elképesztően maximalisták, mások túlságosan érzelmesek.
  • A horoszkóp alapján ennek a 3 csillagjegynek megkérdőjelezhető a hálószobai teljesítménye.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy pocsék az ágyban

Rengetegen kíváncsiak arra, hogy mi tesz valakit ellenállhatatlan partnerré. Hiszen míg egyesek lesik kedvesük minden kívánságát, addig mások a saját igényeiket helyezik előtérbe. A jó szeretővé válást természetesen nem a születési dátum határozza meg, ennek ellenére az asztrológia betekintést nyújthat a hálószobai teljesítménybe. Hiszen vannak jegyek, akik természetüknél fogva hajlamosabbak az önfejűségre, az érzelmi távolságtartásra vagy a túlzott beképzeltségre, ami nem tesz jót az intimitásnak. Ezért ebben a cikkben a horoszkóp alapján fedjük fel azokat a csillagjegyeket, akik szinte mindig csalódást okoznak az ágyban.

Szűz csillagjegy

A perfekcionista Szüzek végeztek az élen, akik – ahogyan az élet többi területén – a hálószobában is a tökéletességet hajszolják, ami igen kényelmetlenné tehet egy ilyen bensőséges szituációt. Azonnal a csúcsra akarják juttatni a partnerüket a lehető legnagyobb élvezettel, ami könnyedén a visszájára sülhet el. Emellett gyakran túl analitikusan gondolkodnak, ez pedig ahhoz vezethet, hogy az együttlétnek egyik pillanatról a másikra elvész a varázsa. Továbbá az is a legrosszabb szeretővé teszi őket, hogy nem mindig van kedvük intim kapcsolatba kerülni a másikkal.

A horoszkóp alapján az ágyban rosszul teljesítő barátja miatt szomorú nő.
Ennek a 3 csillagjegynek megkérdőjelezhető a hálószobai teljesítménye.
Fotó: Shutterstock 

Rák csillagjegy

Biztosan meglep, hogy a Rákok is felkerültek a listára, akik bár rendkívül érzelmesek, megvan a sajátos stílusuk. Számukra az együttlét egyet jelent a szerelem beteljesülésével, ami miatt rendkívül csöpögőssé válhatnak, ez pedig nagyon nyomasztó lehet a kevésbé romantikus partnerek számára. Emellett szinte semmilyen spontaneitás nincs bennük, általában mindig minden a szokásos forgatókönyv szerint halad, aminek következtében rendkívül unalmassá válhat a szex. Továbbá még az aktus közben is könnyedén megsértődhetnek, ha nem érzik a másik fél abszolút elkötelezettségét.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek rendkívül változékonyak, ezt a negatív tulajdonságukat pedig a hálószoba küszöbén sem tudják letenni. A jegy szülöttei rengeteget agyalnak, ezért az ágyban is képesek túlgondolni a dolgokat ahelyett, hogy elengednék magukat. Számukra az együttlét sokszor inkább egy izgalmas játék, mintsem érzelmi kötődés. Mivel imádják a változatosságot, kísérletezési kényszer lehet úrrá rajtuk, ami egy idő után kimerítővé válhat, és elveheti az intimitás élményét. Emellett imádnak kommunikálni, ami egyesek számára zavaró lehet.

Ebben a videóban megismerheted a legjobb csillagjegypárokat:

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