Megszólalt a szakításról a TV2 sztárja: „A baba nem érezte, hogy ide kell érkeznie!”

Szerelmes, boldog jegyespárként vetette bele magát a thaiföldi kalandba 2024-ben Inge és Lóri. S bár bizony néha az ő kapcsolatuk alatt is rezgett a léc, végül kéz a kézben távoztak a TV2 műsorából. Miután hazajöttek, csak akkor költöztek össze, úgy látszott minden a legnagyobb rendben van köztük. Hogy mégis miért szakítottak egymással, arról Ispanovity Lóránt mesélt a Borsnak.

A TV2 sztárja öt év után újra szingli (Fotó: Facebook/Ispanovity Lóránt)

Depresszióval küzdött a TV2 sztárja

A Kísértés jegyespárja közt nem volt első látásra szerelem, sőt, Ingének egyáltalán nem volt szimpatikus Lóri. Amikor egy év múlva újra összefutottak, egymásba szerettek, a TV2 kísérleti műsorába már eljegyzési gyűrűvel az ujjukon vágtak bele. Határozottan jó párosnak tartották magukat, csak egyszer ingott meg a szerelmük Thaiföldön. Amikor már itthon együtt nézték a műsort, majdnem szakítottak, de végül meg tudták beszélni a dolgokat. Összeköltöztek, Hartman Ingebold kedvéért Lóri leköltözött Kecskemétre. Nagy erőkkel dolgoztak a gyermekprojekten, ami két év alatt sem tudott megfoganni. Végül azt vették észre, hogy már csak egymás mellett élnek...

„Mindketten éreztük, hogy ez nem jó egyikőnknek sem, így jóban váltunk el, azóta is már többször beszéltünk” – kezdte lapunknak Ispanovity Lóri, aki szerepelt Aurelio barátjaként Az eskü, megváltozom! reality-ben. „Egyszerűen elmentünk egymás mellett, sokszor azt vettük észre, hogy két nagyon különböző ember vagyunk, teljesen másképpen gondolkozunk. Sokszor csak ültünk egymás mellett és nem egymással foglalkoztunk, hanem nyomkodtuk a telefonunkat. Már a közös programok is elmaradtak, amik mindig színt vittek a kapcsolatunkba. Sajnos nekem a Kecskemétre költözés volt az, ami betette először a kaput, a nyüzsgő Budapest után nem találtam ott a helyem, nem tudtam megszokni, nem szerettem meg, az sem könnyítette meg a dolgot, hogy közben Budapestre jártam fel naponta dolgozni. Emiatt sok extra költségem volt, mert a sok ingázástól többször lerobbantam, hosszú távon ez is rombolta a kapcsolatunkat. Mert én nem akartam Kecskeméten élni, ő nem akart a fővárosban élni… Nem éreztem jól magam, elgondolkoztam, hogy ez lesz mostantól az életem? Bekerültem egy negatív spirálba, nagyon mélyponton voltam, depressziós lettem!”