Folyton fáradt vagy és ingerült? Íme 6 tünet, amiről nem is gondolnád, hogy mi okozza

A stressz mindannyiunk életének része, nem tudjuk elkerülni. Amikor stressz ér minket, a testünk nem marad tétlen: egy belső riasztórendszer lép működésbe, amelynek egyik főszereplője a kortizol nevű hormon. A kortizol segít abban, hogy a szervezetünk gyorsan és hatékonyan reagáljon a kihívásokra, de ha a stressz állandósul, ez a hormon hosszú távon már nem segít, hanem kárt is okozhat. Ezért fontos megérteni, hogyan működik a kortizol, és milyen szerepet játszik a stresszhelyzetekben.
Amikor fenyegetést érzékelünk – legyen az valós vagy csak képzelt –, a testünk automatikusan reagál: beindul az úgynevezett „üss vagy fuss” reakció. Ilyenkor különböző hormonok, például az adrenalin és a kortizol szabadulnak fel, hogy segítsenek gyorsan alkalmazkodni a helyzethez. Ezek a hormonok felpörgetik a szervezetet, hogy harcra vagy menekülésre készen álljon. Ha viszont a stressz tartósan jelen van, ez a rendszer könnyen túlterhelődhet és ebben a folyamatban a kortizolnak fontos szerepe van.
A kortizol egy hormon, amit a mellékvesék termelnek, és fontos szerepe van a szervezet működésében. Segít szabályozni a vérnyomást, az anyagcserét és az immunrendszer működését. Egész nap termelődik a testben, de stresszes helyzetekben különösen megnő a mennyisége. Normál esetben segít ébren maradni, koncentrálni, alkalmazkodni. De ha a stressz nem múlik el, akkor ez a hormon tartósan magas szintre áll be. Összeszedtük, milyen tüneteket okoz a túlzott stressz és az állandósult magas kortizolszint.
Az egyik leggyakoribb jel, hogy valami nincs rendben a hormonháztartásban, az alvászavar. Este nem tudsz elaludni, mert pörög az agyad. Vagy éjjel kettőkor-háromkor felébredsz és onnantól hiába forgolódsz. És ha alszol is valamit, reggel úgy ébredsz, mint akit kifacsartak. A kortizol természetes ritmusa felborult, és nem engedi, hogy mélyen pihenj.
A TikTokon is egyre többen beszélnek a „kortizol-arcról” – az arcpuffadásról, amit sokan egyszerűen vizesedésnek vagy hízásnak hisznek. Pedig ez egy hormonális jelenség, ami gyakran jár együtt hasi hízással is. A kortizol ugyanis arra készteti a szervezetet, hogy zsírt raktározzon, főleg a has területére. Hiába diétázol, mozogsz, ettől a zsírtól nagyon nehéz megszabadulni.
A kortizol felborítja a vércukorszintet is, ezért gyakori, hogy délutánra vagy estére valósággal rád tör a falásroham, hogy valami édeset vagy sósat rágcsálj. Egy kis ropi, egy csokiszelet – észre sem veszed, de már megint ropogtatsz valamit. A tested így próbálja csillapítani az állandó stresszre adott válaszreakciót.
Volt már olyan veled, hogy minden zaj idegesített? Korábban észre sem vetted a hűtő zúgását, most pedig megőrülsz tőle. Ez a túlműködő idegrendszer egyik árulkodó jele, amit a tartós stressz és ezzel együtt a magas kortizol idézhet elő. A tested készenléti állapotban tart, még akkor is, amikor pihenhetnél.
Puffadás a hasadban, szorulás, majd hasmenés? Csomó van a gyomrodban, émelyegsz, étvágytalan vagy, aztán hirtelen rád tör a farkaséhség?
A bélrendszered és a hormonháztartásod nagyon is összefügg. A kortizol hatással van az emésztésre is, és ha tartósan magas a stressz szinted, akkor az bizony a gyomrodat is megfekszi.
Egyre nehezebben koncentrálsz, nem jutnak eszedbe szavak, elfelejted, mit akartál mondani? Ez nem biztos, hogy az életkorod miatt van. Lehet, hogy a sok stressz és a kortizol terheli túl az agyadat. Ez a mentális fáradtság, amit sokan csak agyi ködnek hívnak, valójában egy hormonális következmény is lehet.
Először is: figyelj a testedre, mert ezek fontos jelek. A kortizolszint vér- vagy nyálmintából is ellenőrizhető, így ha a tünetek nem múlnak, érdemes orvoshoz fordulni.
