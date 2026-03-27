Folyton fáradt vagy és ingerült? Íme 6 tünet, amiről nem is gondolnád, hogy mi okozza

A stressz mindannyiunk életének része, nem tudjuk elkerülni. Amikor stressz ér minket, a testünk nem marad tétlen: egy belső riasztórendszer lép működésbe, amelynek egyik főszereplője a kortizol nevű hormon. A kortizol segít abban, hogy a szervezetünk gyorsan és hatékonyan reagáljon a kihívásokra, de ha a stressz állandósul, ez a hormon hosszú távon már nem segít, hanem kárt is okozhat. Ezért fontos megérteni, hogyan működik a kortizol, és milyen szerepet játszik a stresszhelyzetekben.

A stressz hatása a testre

Amikor fenyegetést érzékelünk – legyen az valós vagy csak képzelt –, a testünk automatikusan reagál: beindul az úgynevezett „üss vagy fuss” reakció. Ilyenkor különböző hormonok, például az adrenalin és a kortizol szabadulnak fel, hogy segítsenek gyorsan alkalmazkodni a helyzethez. Ezek a hormonok felpörgetik a szervezetet, hogy harcra vagy menekülésre készen álljon. Ha viszont a stressz tartósan jelen van, ez a rendszer könnyen túlterhelődhet és ebben a folyamatban a kortizolnak fontos szerepe van.

Mi is az a kortizol?

A kortizol egy hormon, amit a mellékvesék termelnek, és fontos szerepe van a szervezet működésében. Segít szabályozni a vérnyomást, az anyagcserét és az immunrendszer működését. Egész nap termelődik a testben, de stresszes helyzetekben különösen megnő a mennyisége. Normál esetben segít ébren maradni, koncentrálni, alkalmazkodni. De ha a stressz nem múlik el, akkor ez a hormon tartósan magas szintre áll be. Összeszedtük, milyen tüneteket okoz a túlzott stressz és az állandósult magas kortizolszint.

1. Álmatlanság

Az egyik leggyakoribb jel, hogy valami nincs rendben a hormonháztartásban, az alvászavar. Este nem tudsz elaludni, mert pörög az agyad. Vagy éjjel kettőkor-háromkor felébredsz és onnantól hiába forgolódsz. És ha alszol is valamit, reggel úgy ébredsz, mint akit kifacsartak. A kortizol természetes ritmusa felborult, és nem engedi, hogy mélyen pihenj.