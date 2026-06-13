Megfagyott a levegő a stadionban, mozdulatlanul feküdt balesete után a kapus

San Franciscóban, helyi idő szerint délben, rekkenő hőségben folytatódott a B csoport a labdarúgó-világbajnokságon. A Katar-Svájc meccs egyértelmű esélyese az európai csapat volt, s hamar meg is szerezte a vezetést Murat Yakin együttese. A 16. percben a katari kapus, Mahmoud Abunada ütközött a tizenhatoson belül Remo Freulerrel. A kapus egy percig mozdulatlanul feküdt a földön, megfagyott a levegő a stadionban.

Súlyos ütközés a Katar-Svájc meccsen Fotó: Alex Livesey - FIFA

Szerencsére a kisebb fejsérülést szenvedő játékos hamar összeszedte magát, mégis sárga lapot kapott, Svájc pedig - noha a helyzetet les előzhette meg - tizenegyeshez jutott.

Ápolni kellett a kapust, aki ráadásul sárga lapot is kapott Fotó: Anadolu

A büntetőt az a Breel Embolo lőtte be, akit első körben be sem engedtek Amerikába. A csatár ugyanis nem kapott vízumot, mivel Svájcban jogerősen elítélte a bíróság. Embolo évekkel ezelőtt egy szórakozóhelyen keveredett balhéba, ebben az ügyben idén született ítélet.

Svájc ezután nem erőlködött, ez lett a veszte. Katar a 94. percben Búalám Húhí góljával egyenlített.

A B csoport állása egy kör után: