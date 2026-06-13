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Megfagyott a levegő a stadionban, mozdulatlanul feküdt balesete után a kapus

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 23:08 / FRISSÍTÉS: 2026. június 13. 23:12
svájckatar
Hatalmasat kapott a kapus, mégis neki járt a sárga lap. Breel Embolo góljával sokáig vezetett az esélyesebb csapat, majd jött a meglepetés a Katar-Svájc meccsen.

San Franciscóban, helyi idő szerint délben, rekkenő hőségben folytatódott a B csoport a labdarúgó-világbajnokságon. A Katar-Svájc meccs egyértelmű esélyese az európai csapat volt, s hamar meg is szerezte a vezetést Murat Yakin együttese. A 16. percben a katari kapus, Mahmoud Abunada ütközött a tizenhatoson belül Remo Freulerrel. A kapus egy percig mozdulatlanul feküdt a földön, megfagyott a levegő a stadionban.

Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026
Súlyos ütközés a Katar-Svájc meccsen Fotó: Alex Livesey - FIFA

Szerencsére a kisebb fejsérülést szenvedő játékos hamar összeszedte magát, mégis sárga lapot kapott, Svájc pedig - noha a helyzetet les előzhette meg - tizenegyeshez jutott.

Qatar v Switzerland - FIFA World Cup 2026 - Group B
Ápolni kellett a kapust, aki ráadásul sárga lapot is kapott Fotó: Anadolu

A büntetőt az a Breel Embolo lőtte be, akit első körben be sem engedtek Amerikába. A csatár ugyanis nem kapott vízumot, mivel Svájcban jogerősen elítélte a bíróság. Embolo évekkel ezelőtt egy szórakozóhelyen keveredett balhéba, ebben az ügyben idén született ítélet.
Svájc ezután nem erőlködött, ez lett a veszte. Katar a 94. percben Búalám Húhí góljával egyenlített. 

A B csoport állása egy kör után:

  1.  Svájc: 1 pont (1-1)
    Bosznia-Hercegovina: 1 pont (1-1) 
    Kanada: 1 pont (1-1)
    Katar: 1 pont  (1-1)

 

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