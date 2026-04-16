Szellem rohant végig az úton – kamera is rögzítette a rémisztő jelenetet

Egy hondurasi településen, Sabanagrandéban egy különös jelenséget örökített meg egy térfigyelő kamera. A felvétel április 9-én, hajnali 2 óra körül készült. Tényleg szellem lehet a videón?

Szellemet látott a kamera

Képünk illusztráció: Unslpash

A nyugodt éjszakai csendet először kutyák heves ugatása töri meg, mintha valami szokatlant érzékelnének. Nem sokkal később hangos lépések hallatszanak, majd feltűnik egy furcsa, félig átlátszó alak, amely nagy sebességgel végigrohan az úton – majd egyszerűen eltűnik.

Szellem futott végig az utcán?

A felvétel rövid idő alatt hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában, és azonnal beindultak a találgatások. Sokan meg vannak győződve róla, hogy a kamera egy szellemet rögzített, amely az éjszaka közepén suhant végig az utcán. Mások viszont jóval szkeptikusabbak, és inkább technikai hibára vagy optikai csalódásra gyanakodnak.

A kétkedők szerint könnyen elképzelhető, hogy a „kísértet” valójában egy ember volt, akit a rossz fényviszonyok, a mozgás és a kamera minősége torzított el – így keltve természetfeletti hatást.

Szellem vagy egyszerű optikai illúzió? A válasz egyelőre a Coast to Coast szerint nyitott kérdés marad.