A csernobili katasztrófa 5 hátborzongató titka, amelyről nem mernek beszélni

Április 26-án a csernobili katasztrófa 40. évfordulójára emlékezünk.

A csernobili halálzóna körül ma is rengeteg titok kering.

Csernobil története nem zárult le 1986-ban, mert a tiltott zóna ma is új kérdéseket vet fel.

Április 26-án emlékezünk a világtörténelem legsúlyosabb békebeli nukleáris katasztrófájára. 1986-ban ezen a napon a Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es blokkja egy elhibázott teszt és konstrukciós hibák sorozata miatt a levegőbe repült. Nézzük, mi történt valójában, és mi zajlik most a halálos csernobili zónában.

A csernobili katasztrófa után kiürített Pripjaty máig a zóna egyik legnyomasztóbb jelképe.

A végzetes éjszaka: mi történt valójában a Csernobili Atomerőműben?

Hajnali 1 óra 23 perckor a 4-es reaktor irányíthatatlanná vált. Egy alacsony teljesítményen végzett biztonsági teszt során a reaktor magja túlhevült, a hűtővíz gőzzé vált, és a hatalmas nyomás lerobbantotta az 1200 tonnás biológiai pajzsot (a reaktortetőt).

A robbanást követően a reaktorban lévő grafit meggyulladt, és napokon keresztül okádta a fojtogató, erősen radioaktív füstöt a magaslégkörbe. A kárelhárításra közel 600 000 embert – katonákat, tűzoltókat és bányászokat – vezényeltek a helyszínre, akik közül rengetegen megfelelő védőfelszerelés nélkül, szinte puszta kézzel végezték az életveszélyes munkát. Miközben a mentés zajlott, a közeli Pripjaty városának lakóit csak 36 órával a katasztrófa után kezdték el evakuálni, így az „atomváros” lakossága már jelentős sugárdózist kapott, mire megérkeztek a mentőbuszok.

Mutánsok vagy túlélők?

A csernobili katasztrófa utáni évtizedekben a város körüli 30 kilométeres terület, az úgynevezett exklúziós zóna az élővilág egyik legkülönösebb menedékévé vált a Földön. Bár a sci-fi filmekből ismert kétfejű szörnyeket vagy világító vadállatokat hiába keresnénk, a valóságban végbement genetikai alkalmazkodás néha még a filmvászonnál is különösebb jelenségeket produkál.

Csernobili 30 km-es zóna, ellenőrzőpont Dityatkinál.

1. A sugárzásfaló gombák

A felrobbant reaktor romjai között, a sötét belső falakon a kutatók olyan gombafajokat (Cryptococcus neoformans) fedeztek fel, amelyek nemcsak elviselik a halálos környezetet, hanem egyenesen jól érzik magukat benne. Ezek az élőlények az úgynevezett radioszintézisre képesek, ami a növények fotoszintézisének egy sötét, nukleáris megfelelője. A klorofill helyett nagy mennyiségű melanint használnak fel ahhoz, hogy a gyilkos gamma-sugárzást elnyeljék és azt kémiai energiává alakítsák a saját növekedésükhöz. Gyakorlatilag a sugárzásból táplálkoznak, ami teljesen új távlatokat nyithat akár az űrkutatásban, akár a sugárvédelemben is.