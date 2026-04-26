KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A csernobili katasztrófa 5 hátborzongató titka, amelyről nem mernek beszélni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 08:15
atomkatasztrófaévfordulótitkok
Csernobil neve a pusztulás szinonimája, de a rozsda marta kerítések mögött ma egy olyan világ épül, amely ellentmond a józan észnek. Íme 5 hátborzongató titok a csernobili halálzónából, ahol a természet visszavette az uralmat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Április 26-án a csernobili katasztrófa 40. évfordulójára emlékezünk. 
  • A csernobili halálzóna körül ma is rengeteg titok kering. 
  • Csernobil története nem zárult le 1986-ban, mert a tiltott zóna ma is új kérdéseket vet fel.

Április 26-án emlékezünk a világtörténelem legsúlyosabb békebeli nukleáris katasztrófájára. 1986-ban ezen a napon a Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es blokkja egy elhibázott teszt és konstrukciós hibák sorozata miatt a levegőbe repült. Nézzük, mi történt valójában, és mi zajlik most a halálos csernobili zónában.

A csernobili katasztrófa után kiürített Pripjaty máig a zóna egyik legnyomasztóbb jelképe.
Fotó: AFP / AFP

A végzetes éjszaka: mi történt valójában a Csernobili Atomerőműben?

Hajnali 1 óra 23 perckor a 4-es reaktor irányíthatatlanná vált. Egy alacsony teljesítményen végzett biztonsági teszt során a reaktor magja túlhevült, a hűtővíz gőzzé vált, és a hatalmas nyomás lerobbantotta az 1200 tonnás biológiai pajzsot (a reaktortetőt).

A robbanást követően a reaktorban lévő grafit meggyulladt, és napokon keresztül okádta a fojtogató, erősen radioaktív füstöt a magaslégkörbe. A kárelhárításra közel 600 000 embert – katonákat, tűzoltókat és bányászokat – vezényeltek a helyszínre, akik közül rengetegen megfelelő védőfelszerelés nélkül, szinte puszta kézzel végezték az életveszélyes munkát. Miközben a mentés zajlott, a közeli Pripjaty városának lakóit csak 36 órával a katasztrófa után kezdték el evakuálni, így az „atomváros” lakossága már jelentős sugárdózist kapott, mire megérkeztek a mentőbuszok.

Mutánsok vagy túlélők? 

A csernobili katasztrófa utáni évtizedekben a város körüli  30 kilométeres terület, az úgynevezett exklúziós zóna az élővilág egyik legkülönösebb menedékévé vált a Földön. Bár a sci-fi filmekből ismert kétfejű szörnyeket vagy világító vadállatokat hiába keresnénk, a valóságban végbement genetikai alkalmazkodás néha még a filmvászonnál is különösebb jelenségeket produkál.

Csernobili 30 km-es zóna, ellenőrzőpont Dityatkinál.
Fotó: Gyurika / Wikipédia

1. A sugárzásfaló gombák

A felrobbant reaktor romjai között, a sötét belső falakon a kutatók olyan gombafajokat (Cryptococcus neoformans) fedeztek fel, amelyek nemcsak elviselik a halálos környezetet, hanem egyenesen jól érzik magukat benne. Ezek az élőlények az úgynevezett radioszintézisre képesek, ami a növények fotoszintézisének egy sötét, nukleáris megfelelője. A klorofill helyett nagy mennyiségű melanint használnak fel ahhoz, hogy a gyilkos gamma-sugárzást elnyeljék és azt kémiai energiává alakítsák a saját növekedésükhöz. Gyakorlatilag a sugárzásból táplálkoznak, ami teljesen új távlatokat nyithat akár az űrkutatásban, akár a sugárvédelemben is.

2. Csernobili fekete békák

A kutatók megfigyelték, hogy a zónában élő keleti levelibékák megjelenése drasztikusan megváltozott az elmúlt évtizedekben: a bőrük sokkal sötétebb, sok esetben szinte koromfekete lett, szemben a zónán kívüli világosabb, élénkzöld társaikkal. Ez a jelenség a gyorsított evolúció egyik leglátványosabb példája, ahol a természet válaszolt a környezeti stresszre. A békák szervezetében felhalmozódott melanin ugyanis hatékony pajzsként funkcionál, amely segít semlegesíteni a sugárzás okozta káros szabadgyököket és megvédi a sejteket a súlyos DNS-károsodástól.

3. Farkasok és sugárzásrezisztencia

A zóna csúcsragadozói, a farkasok, különösen érdekes esetet képviselnek, mivel a területen hétszer nagyobb sűrűségben élnek, mint a környező tiszta régiókban. A legfrissebb genetikai kutatások szerint a csernobili farkasok immunrendszere alapvető változásokon ment keresztül, hogy elviselje a folyamatos háttérsugárzást. A vérükben és génállományukban olyan módosulásokat mutattak ki, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a rákos betegek sugárkezelése során tapasztalt védelmi reakciókhoz. Úgy tűnik, ezek az állatok kifejlesztettek egyfajta természetes rezisztenciát a daganatos megbetegedésekkel szemben, ami a jövőben az emberi orvostudomány számára is információkkal szolgálhat.

csernobili atomerőmű katasztrófája után hátrahagyott kutyák utódai
A csernobili atomerőmű katasztrófája után hátrahagyott kutyák utódai jelentős genetikai változásokon mentek keresztül a folyamatos sugárterhelés miatt.
Fotó: AFP / AFP

4. Az elvadult kutyák génállománya

Amikor 1986-ban a lakóknak el kellett hagyniuk otthonaikat, rengeteg házőrzőt hagytak hátra, akiknek a leszármazottai ma is a reaktor környékén és Pripjaty utcáin kóborolnak. A legújabb DNS-vizsgálatok bebizonyították, hogy ezek a kutyák már genetikailag teljesen elkülönültek a világ bármely más pontján élő ebektől. Egy teljesen egyedi, sajátos „csernobili” genetikát fejlesztettek ki, amely generációk óta finomodik a túlélés érdekében. Ezek a populációk nem csupán elvadult házikedvencek, hanem egy különleges biológiai csoportot alkotnak, amelynek tagjai képesek voltak alkalmazkodni egy olyan környezethez, amely minden más emlős számára rövid úton végzetes lenne.

5. A vörös erdő

A vörös erdő közvetlenül az erőmű mellett fekszik, és a világ egyik legszennyezettebb területeként tartják számon. Nevét onnan kapta, hogy a robbanás éjszakáján a fenyők olyan extrém mennyiségű sugárzást kaptak, hogy a sejtjeikben lévő klorofill elpusztult, a tűlevelek pedig napok alatt élénkvörösre színeződtek. Hogy megállítsák a por terjedését, az atomkatasztrófa után az egész erdőt letarolták és a fák törzsét mély árkokba temették. Mivel azonban a sugárzás a lebontó baktériumokat is elpusztította, a fák évtizedekig nem korhadtak el a föld alatt. Bár azóta új fák nőttek, ezek gyakran törpe növésűek vagy deformáltak.

A világ legveszélyesebb tárgya

A reaktor alagsorában található a hírhedt elefántláb. Ez egy 2 méter széles, megszilárdult massza, ami megolvadt fűtőelemekből, grafitból, betonból és homokból áll. Ez egy óránként közel 10.000 röntgent sugárzó anyag, egy ember mellette néhány perc alatt halálos sugárdózist kapna, 2 perc után belső vérzés, hányás, jelentkezne, 5 perc múlva pedig meghalna.

A tudósok szerint a reaktor körüli közvetlen terület még 20 000 évig nem lesz alkalmas emberi életre, azonban a természet visszavette az uralmat: vadlovak, bölények és hiúzok kóborolnak az elhagyatott panelek között. A sugárzás még mindig ott van, de az élet – bár módosult formában – utat tört magának.

Nézd meg a csernobili mutáns állatokat:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
