Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megdöbbentő, mit találtak a csernobili katasztrófa túlélőinek gyermekeiben

Megdöbbentő, mit találtak a csernobili katasztrófa túlélőinek gyermekeiben

csernobil
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 20:30
genetikaatomkatasztrófakutatás
DNS-változásokat mutattak ki a csernobili katasztrófát követően bevetett munkások gyermekeinél – derül ki egy friss kutatásból. Az 1986-os csernobili atomreaktor-baleset során felszabaduló sugárzás nyomai az utódok genetikai állományában is kimutathatók. Olvasd el a döbbenetes részleteket!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Csernobil hatását most először mutatták ki a következő generáció DNS-ében.
  • A kutatók apró genetikai eltéréseket találtak a mentesítők gyermekeinél.
  • A betegségek kockázata nem nőtt az utódoknál.

1986. április 26-án hajnalban robbanás rázta meg az akkori Szovjetunió területén, a mai Ukrajnában található Pripjaty melletti atomerőművet. A baleset a csernobili atomerőmű 4-es blokkjában történt egy félresikerült kísérlet során, és minden idők egyik legsúlyosabb nukleáris katasztrófájává vált. A reaktorból hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe és Európa több országában is kimutatták a sugárzó részecskéket. Több százezer embert telepítettek ki, és ezrek dolgoztak a romok eltakarításán, gyakran komoly sugárterhelés mellett. 

Csernobili reaktor előtt sugárveszély tábla.
A csernobili reaktor felrobbanása után évtizedekkel is vizsgálják a sugárzás hosszú távú hatásait. 
Fotó: Sussa Mgt /   shutterstock

A csernobili katasztrófa hatásai

A katasztrófa egészségügyi hatásait azóta is vizsgálják. Most a Nature tudományos folyóiratban megjelent friss kutatás arra kereste a választ, hogy a sugárzás nyomai megjelenhetnek-e azoknak a gyermekeiben is, akiknek a szülei a mentesítési munkálatok során sugárzásnak voltak kitéve. A vizsgálat során nem általános mutációkat kerestek, hanem úgynevezett „klaszteres” új mutációkat. Ezek apró, egymáshoz közel elhelyezkedő DNS-hibák, amelyek a gyermekekben jelennek meg, azonban a szülők genetikai mintájában nem voltak láthatók. A sugárzásnak kitett szülők gyermekeinél több ilyen apró genetikai elváltozást találtak. Az is látszott, hogy minél nagyobb volt a szülő becsült sugárterhelése, annál több ilyen eltérés jelent meg a gyermeknél.

Hogyan zajlott a kutatás?

A kutatás több mint 1500 ember teljes genetikai állományának elemzésén alapult. Összehasonlították 130 csernobili mentesítő dolgozó, 110 – feltehetően sugárzásnak kitett – német radarkezelő, valamint 1275, sugárzásnak nem kitett szülő gyermekének DNS-ét. A sugárzásnak kitett csoportok gyermekeinél több ilyen klaszteres mutációt találtak, és az is kirajzolódott, hogy a magasabb becsült sugárdózis több eltéréssel járt együtt. 

A háttérben az állhat, hogy a sugárzás olyan molekulákat hoz létre a szervezetben, amelyek képesek károsítani a DNS-t. A sejtek ugyan igyekeznek kijavítani ezeket a sérüléseket, de a javítás nem mindig tökéletes, és apró változások maradhatnak vissza. Ugyanakkor a kutatás nem talált magasabb betegségkockázatot ezeknél a gyerekeknél. A kimutatott genetikai eltérések nagy része a DNS olyan szakaszán található, amely nem közvetlenül felelős fehérjék előállításáért, így kisebb eséllyel okoz egészségügyi problémát. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy például az idősebb apák életkora nagyobb mértékben növelheti az új genetikai eltérések számát a gyermekekben, mint az ebben a kutatásban vizsgált sugárterhelés.

A vizsgálat korlátai

A tanulmánynak vannak korlátai. A sugárterhelés évtizedekkel ezelőtt történt, így a dózisbecslések korabeli dokumentumokra és mérőeszközökre támaszkodtak. Emellett a részvétel önkéntes volt, ami torzíthatja az eredményeket, hiszen feltételezhető, hogy inkább azok jelentkeztek, akik úgy vélték, érintettek lehettek a sugárzásban. 

Bár a dózisbecslések évtizedekkel ezelőtti adatokon alapulnak, a tanulmány fontos lépés annak megértésében, hogy egy ilyen súlyos katasztrófa milyen hosszú távú, akár generációkon átívelő hatással járhat.

Csernobil a világ eddigi legsúlyosabb atomkatasztrófája:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu