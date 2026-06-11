„Nem akarom, hogy sajnáljanak!” – Bénulása után a konyhában bizonyította be a fiatal srác, hogy van élet a tragédia után

A legtöbb ember sodrófát ragad, ha pitét süt, Travis Gilmore viszont a kerekesszékével gázol át a kekszes zacskón. A 24 éves srác egy gerincvelő-sérülés miatt veszítette el a kézfunkcióit, de a főzés iránti szenvedélyét semmi sem vehette el tőle. Legújabb TikTok-videójában megmutatta, hogyan oldja meg a lehetetlent: miközben a kerekével töri a kekszet, az állával és a kezével préseli ki a citrom levét.

Kerekesszékkel a pult mögött: Travis Gilmore számára a főzés nemcsak hobbi, hanem a szabadság és a túlélés záloga Fotó: monticello / Shutterstock

A fiatal fiú 2022-ben kezdte el megosztani a videóit, és azonnal lenyűgözte az internet népét a kreativitásával. Travis nem sajnálkozni akar, hanem inspirálni.

A főzéssel az volt a legnagyobb célom, hogy inspiráljak másokat, és megmutassam: a körülményektől függetlenül mindig van mód az alkalmazkodásra

– nyilatkozta exkluzívan.

A főzés lett a túlélés záloga

Travis számára a főzés nemcsak hobbi, hanem a függetlenség visszaszerzésének a jelképe. A baleset után minden mindennapi feladat kész gyötrelemmé vált, a konyhában viszont újra rátalált önmagára.

A főzés lett az egyik módja annak, hogy kihívás elé állítsam magam, és bebizonyítsam, hogy még mindig képes vagyok önállóan dolgokat megtenni. Minden egyes új módszer, amit kitaláltam, egy újabb emlékeztető volt arra, hogy az élet nem ért véget, csak más lett

– vallotta be őszintén a fiatal srác.

Nem kér a sajnálatból

Bár a követői odáig vannak a humoráért és a kitartásáért, Travis nem akarja eltitkolni a nehézségeket sem. De a legfontosabb üzenete az, hogy a fogyatékossággal élőket ne a depresszióval azonosítsák – írja a People magazin.

Vannak nehéz napok, frusztrációk és kihívások, amik a gerincvelő-sérüléssel járnak, de vannak vicces pillanatok és rengeteg jó dolog is. Nem akarom, hogy az emberek sajnáljanak

– mondta Travis, aki reméli, hogy a története mindenkinek erőt ad. "A legnagyobb lecke, amit megtanultam, az, hogy sokkal többre vagy képes, mint gondolnád."