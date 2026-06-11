Horváth Charlie a foci-vb-ről: Az angolok végre már nyerhetnének valamit

Lapunk egy kicsit leegyszerűsítette a kérdést, miszerint kié lesz az aranyérem a foci-vb-n? Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik négy gárda jut az elődöntőbe. Nem csak szakértőket faggattunk az ügyben, persze ők sem maradhattak ki a szórásból. Nos, lapunk tíz magyar „celebet” kérdezett. Íme, a véleményük.
1. Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya:
A németeket soha sem szabad leírni, a franciák olyan csapatot raktak össze, hogy csoda volna, ha nem játszanának elődöntőt. A spanyolok életveszélyesek mindenkire, a brazilok pedig Carlo Ancelotti vezérletével egyre jobbak.
2. Joós István, a Magneoton vezérigazgatója:
A spanyolok játsszák a focit, a brazilok zsonglőrök, a franciák szenzációs csapatot alkotnak, az argentinok meg a kedvenceim.
3. Bozsik Péter, volt szövetségi kapitány:
A szívem azt mondaná, hogy a francia, és az argentin csapat biztos elődöntős. De, akkor hol van az angol, a spanyol, a brazil vagy éppen egy meglepetés csapat, mondjuk a norvégok?
4. Horváth Charlie, Liszt Ferenc díjas énekes:
Szeretném kijelenteni, hogy arra törekszem, hogy valamennyi meccset valahogy megnézzek. Ha másképpen nem megy, mert éppen fellépésem van akkortájt, akkor visszanézem a találkozókat. Nálam a spanyolok a favoritok, őket a németek követik. Az argentinok Messivel még mindig jók, az angolok meg végre már nyerhetnének valamit.
5. Jónyer István világbajnok asztaliteniszező, a Nemzet Sportolója:
Az argentinoknak van egy Messi, az angoloknál egy Kane, a németeknél sok harcos, a franciák meg elvernek mindenkit.
6. Erdei Zsolt, világbajnok ökölvívó:
Eddig, úgy hallottam, a hollandokat senki sem tippelte a négy közé. Nos, ott lesznek. Sőt, Európa hasít, talán egy helyet hagynak másoknak.
7. Izsó Ignác, a Vasas legendás labdarúgója:
Reálisan csak a legjobbak juthatnak a négy közé. De, van az a bizonyos – bármi megtörténhet – faktor amely felboríthatja a végső elszámolást. De, szerintem, most nem lesz meglepetés, a jók, a legfelkészültebbek játszanak a négy között.
8. Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója:
Legszívesebben a magyaroknak szurkolnék, de sajnos erre most sincs lehetőségem. Persze, mert szeretem a focit, van, vannak kedvenceim, de egyáltalán nem biztos, hogy ők oda kerülnek a legjobbak közé. Nekem titkos favoritom a norvég válogatott.
9. Várkonyi Attila, Dj Dominique:
Nagy meglepetést biztosan nem okozok, hogy a legjobbaknak tartott négyest várom az elődöntőbe. De, a fekete „lovak” biztosan megmutatják magukat. Gondolok itt a horvátokra. De, miért volnának esélytelenek?
10. Vass István Zoltán, sportriporter:
Nézem, persze, hogy nézem a világbajnokságot, igaz lesz némi akadály is, de azt áthidaljuk. A kedvencem a brazil válogatott, a magyar szuper pingpongosokra emlékeztetnek, hiszen ők is virtuózok, labdazsonglőrök voltak a saját műfajukban.
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