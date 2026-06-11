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Horváth Charlie a foci-vb-ről: Az angolok végre már nyerhetnének valamit

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 15:00
elődöntőHorváth Charlie
Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a tengerentúlon. Amerikában, Kanadában és Mexikóban pattog majd a labda, hogy a foci-vb 104. találkozóját követően valamelyik nemzet válogatottjának csapatkapitánya a magasba emelhesse a világbajnoki trófeát. De melyik ország futballistái illetve szurkolói lesznek a legboldogabbak?

Lapunk egy kicsit leegyszerűsítette a kérdést, miszerint kié lesz az aranyérem a foci-vb-n? Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik négy gárda jut az elődöntőbe. Nem csak szakértőket faggattunk az ügyben, persze ők sem maradhattak ki a szórásból. Nos, lapunk tíz magyar „celebet” kérdezett. Íme, a véleményük.

foci-vb tippek magyar hírességektől
Lapunk tíz magyar „celebet” kérdezett arról, hogy melyik négy gárda jut az elődöntőbe a foci-vb-n / Fotó: Marc Atkins / Getty Images

Magyar hírességek tippjei a foci-vb-re

1. Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya:

A németeket soha sem szabad leírni, a franciák olyan csapatot raktak össze, hogy csoda volna, ha nem játszanának elődöntőt. A spanyolok életveszélyesek mindenkire, a brazilok pedig Carlo Ancelotti vezérletével egyre jobbak.

  • Tipp: Németország, Brazília, Spanyolország, Franciaország.

2. Joós István, a Magneoton vezérigazgatója:

A spanyolok játsszák a focit, a brazilok zsonglőrök, a franciák szenzációs csapatot alkotnak, az argentinok meg a kedvenceim.

  • Tipp: Spanyolország, Brazília, Franciaország, Argentína.

3. Bozsik Péter, volt szövetségi kapitány: 

A szívem azt mondaná, hogy a francia, és az argentin csapat biztos elődöntős. De, akkor hol van az angol, a spanyol, a brazil vagy éppen egy meglepetés csapat, mondjuk a norvégok?

  • Tipp: Franciaország, Spanyolország, Anglia, Argentína.

4. Horváth Charlie, Liszt Ferenc díjas énekes:

Szeretném kijelenteni, hogy arra törekszem, hogy valamennyi meccset valahogy megnézzek. Ha másképpen nem megy, mert éppen fellépésem van akkortájt, akkor visszanézem a találkozókat. Nálam a spanyolok a favoritok, őket a németek követik. Az argentinok Messivel még mindig jók, az angolok meg végre már nyerhetnének valamit.

  • Tipp: Spanyolország, Argentína, Németország, Anglia.

5. Jónyer István világbajnok asztaliteniszező, a Nemzet Sportolója:

Az argentinoknak van egy Messi, az angoloknál egy Kane, a németeknél sok harcos, a franciák meg elvernek mindenkit.

  • Tipp: Németország, Anglia, Franciaország, Argentína.

6. Erdei Zsolt, világbajnok ökölvívó: 

Eddig, úgy hallottam, a hollandokat senki sem tippelte a négy közé. Nos, ott lesznek. Sőt, Európa hasít, talán egy helyet hagynak másoknak.

  • Tipp: Németország, Franciaország, Hollandia, Argentína.

7. Izsó Ignác, a Vasas legendás labdarúgója: 

Reálisan csak a legjobbak juthatnak a négy közé. De, van az a bizonyos – bármi megtörténhet – faktor amely felboríthatja a végső elszámolást. De, szerintem, most nem lesz meglepetés, a jók, a legfelkészültebbek játszanak a négy között.

  • Tipp: Brazília, Spanyolország, Németország, Argentína.

8. Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója: 

Legszívesebben a magyaroknak szurkolnék, de sajnos erre most sincs lehetőségem. Persze, mert szeretem a focit, van, vannak kedvenceim, de egyáltalán nem biztos, hogy ők oda kerülnek a legjobbak közé. Nekem titkos favoritom a norvég válogatott.

  • Tipp: Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília.

9. Várkonyi Attila, Dj Dominique: 

Nagy meglepetést biztosan nem okozok, hogy a legjobbaknak tartott négyest várom az elődöntőbe. De, a fekete „lovak” biztosan megmutatják magukat. Gondolok itt a horvátokra. De, miért volnának esélytelenek?

  • Tipp: Franciaország, Argentína, Brazília, Németország.

10. Vass István Zoltán, sportriporter:

Nézem, persze, hogy nézem a világbajnokságot, igaz lesz némi akadály is, de azt áthidaljuk. A kedvencem a brazil válogatott, a magyar szuper pingpongosokra emlékeztetnek, hiszen ők is virtuózok, labdazsonglőrök voltak a saját műfajukban.

  • Tipp: Argentína, Brazília, Franciaország, Horvátország.
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Shakira nyitja meg a foci-vb-t Három megnyitóval kezdődik a világbajnokság. #bors #shakira #focivb2026 #katyperry #borsaktualis #worldcup2026

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