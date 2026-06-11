Időutazás a kifutón: Így néztek ki a legendás divatbemutatók régen - Galéria

A kifutók valódi társasági eseménynek számítottak, ahol a modellek, tervezők és hírességek együtt teremtették meg a korszak hangulatát. Retró képgalériánkban most visszautazunk az időben, hogy felidézzük a divatvilág legemlékezetesebb pillanatait.

Retró divatbemutató: Petőfi csarnok, a felvétel a "Szépség a humánumért" című divatbemutató 1992-es Pest megyei döntőjén készült. Fortepan / Vimola Károly

Retró divatbemutatók – a kifutók valódi sztárgyárak voltak régen!

A hetvenes és nyolcvanas évek divatbemutatói egészen más világot képviseltek, mint a mai, technológiával felturbózott show-k. Akkoriban nem voltak óriáskivetítők, látványos digitális effektek vagy közösségi médiás élő közvetítések. A hangsúly a ruhákon, a modelleken és a különleges atmoszférán volt.

A kifutókon olyan trendek vonultak fel, amelyek ma ismét reneszánszukat élik. A válltömések, a feltűnő minták, a csillogó anyagok és a merész színek uralták a bemutatókat. Sok olyan darab tűnik fel a régi fotókon, amelyeket ma is szívesen viselnének a divatrajongók.

A retró felvételek nemcsak a ruhák miatt izgalmasak. A képeken jól látható, hogyan változott a szépségideál az elmúlt évtizedek során. A modellek természetesebb sminket viseltek, a frizurák pedig gyakran önálló divatnyilatkozatnak számítottak. A nyolcvanas évek hatalmas hajkoronái vagy a kilencvenes évek minimalista stílusa ma már igazi időutazásnak hat.

Sokan úgy tartják, hogy a divatbemutatók aranykora a nyolcvanas és kilencvenes évekre esett. Ekkor váltak a modellek valódi világsztárokká, akiket milliók ismertek név szerint. Egy-egy kifutós megjelenés komoly sajtóvisszhangot kapott, a divatlapok pedig hónapokig foglalkoztak a leglátványosabb kollekciókkal.

A régi fotókat nézegetve könnyű észrevenni, hogy a divat ciklikusan működik. Számos trend kicsit ugyan másképp, de ma újra megjelenik az üzletek polcain és a közösségi médiában. A retró stílus népszerűsége azt bizonyítja, hogy a múlt inspirációja soha nem megy ki a divatból.

Képgalériánk különleges válogatása nemcsak a divat szerelmeseinek lehet érdekes, hanem mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogyan öltözködtek és szórakoztak az előző generációk. Egy biztos: a régi divatbemutatók hangulatát ma is nehéz felülmúlni. A fekete-fehér és színes archív felvételek egyszerre idézik fel a glamour világát és egy olyan korszakot, amikor a kifutó még valódi varázslatot jelentett.