Brutális baleset: kórházba került a fiatal focista, a menyasszonya a helyszínen meghalt

Súlyos tragédia történt Colorado államban: egy korábbi amerikaifocista, Kyle Vasey és menyasszonya, Corinne More egy reggeli séta során váltak egy gázolás áldozatává. A nő életét vesztette, míg a sportoló súlyos sérülésekkel került kórházba.

Brutális balesetben halt meg a focista menyasszonya

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A focista súlyos sérüléseket szenvedett

A beszámolók szerint a 30 éves Vasey és 35 éves menyasszonya június 8-án délelőtt sétáltak a lakóhelyük közelében, amikor egy autó elütötte őket. A balesetben egy harmadik személy, a 72 éves Dianne Windes is megsérült. A hatóságok szerint a járművet a 28 éves Adam Bauserman vezette, akinek a jogosítványát korábban ittas vezetés miatt felfüggesztették. A férfit azzal gyanúsítják, hogy szándékosan hajtott a gyalogosok közé.

Szemtanúk elmondása alapján a sofőr a gázolás után megfordult az autóval, majd lassan visszahajtott a helyszín közelébe, hogy megnézze az ütközés következményeit. Ezután elhajtott, azonban több tanú követte őt több mint nyolc kilométeren keresztül, egészen addig, amíg a rendőrök őrizetbe nem vették.

Kyle Vasey rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. Családja tájékoztatása szerint három csigolyatörése és négy bordatörése van, emellett teste több pontján is töréseket szenvedett. A szülők által indított adománygyűjtésben azt írták, hogy eddig hat műtéten esett át. A sportoló jelenleg lélegeztetőgépen van, valamint altatásban tartják, hogy enyhítsék a fájdalmait, miközben szervezete a sérülésekből próbál felépülni. Egy orvos szerint fennáll a maradandó torzulás vagy akár a halál kockázata is, írja a People.