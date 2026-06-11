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Szökni akartak a gyermekotthonból: felgyújtották a szobájukat a kaposvári tinik

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 15:10
tűzbíróság
Előre kitervelték a gyújtogatást. Súlyos büntetést kaptak a kaposvári tinik.

Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a fiatalkorú fiút és lányt, akik tavaly februárban tüzet okoztak egy kaposvári gyermekotthonban. A két fiatal azért tervelte ki a gyújtogatást, hogy az abból kialakuló zűrzavart kihasználva megszökhessenek az intézményből.

Felgyújtották a kaposvári gyermekotthon egyik szobáját a tinik.
Felgyújtották a kaposvári gyermekotthon egyik szobáját a tinik
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Elítélték a kaposvári tiniket

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Kaposvári Járásbíróság csoportosan elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt mondta ki bűnösnek a vádlottakat. Az ítélet jogerőre emelkedett. A vád szerint a történtek 2025 februárjában kezdődtek, amikor a két fiatalkorú és egy náluk fiatalabb, gyermekkorú lány közösen elhatározta, hogy tüzet gyújtanak a gyermekotthon épületében. Úgy gondolták, hogy amíg az intézmény dolgozói a tűz oltásával és a gyermekek biztonságba helyezésével foglalkoznak, addig észrevétlenül el tudják hagyni az otthont.

Az ügyészség szerint a tervet a fiatalkorú fiú dolgozta ki. Egy öngyújtót adott át a fiatalabb lánynak, és azt is megmutatta, hogy hol kell tüzet okozni. A két lány ezt követően egy használaton kívüli szobába ment, ahol meggyújtották az egyik ágyon lévő takarót. A füstöt az intézmény munkatársai gyorsan észlelték. Azonnal megkezdték az épület kiürítését és a bent tartózkodó gyermekeket az udvarra kísérték. A tüzet végül a katasztrófavédelem munkatársai oltották el.

A három fiatal közben kihasználta a kialakult helyzetet, és engedély nélkül távozott a gyermekotthonból. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lángok jelentős anyagi károkat okoztak. A szobában és annak környezetében összesen mintegy hárommillió forintos kár keletkezett. A Kaposvári Járásbíróság mindkét fiatalkorú vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A döntés jogerős, tudta meg a Blikk.

 

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