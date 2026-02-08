Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezek a világ leghíresebb szellemvárosai

Egy nap alatt eltűnt életek – Ezek Európa leghíresebb szellemvárosai

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 18:15
Pripjatyszellemváros
Egykor nyüzsgő utcák, ma néma romok és elhagyott terek jelzik az emberi jelenlét egykori nyomait. A világ legismertebb szellemvárosainak történetei háborúkról, gazdasági összeomlásokról és hirtelen eltűnt közösségekről mesélnek. Mutatjuk, hogyan festenek ma.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Egy-egy település elnéptelenedése mögött hirtelen bekövetkező, vagy fokozatosan kialakuló törések állnak, melyek ellehetetlenítik a mindennapi élet feltételeit. Háborúk, regionális villongások, járványok, természeti katasztrófák, iparágak összeomlása, vagy erőforrások kimerülése miatt korábban nyüzsgő falvak, városok válnak szellemvárossá.

Az olaszországi Craco az egyik szellemváros Európában.
Az öt legizgalmasabb szellemváros Európában, amelyeknek más-más a története, de a végeredmény ugyanaz.
Fotó: Ivo Antonie de Rooij /  Shutterstock 
  • Mi vezet egy város eltűnéséhez? Háború, katasztrófa, politika, és gazdasági összeomlás.
  • Ami megmaradt: elhagyott épületek, egyetlen pillanatban megdermedt mindennapok nyomai.
  • Mai szerepük: történelmi mementók és különleges úti célok.

Hogy lesz egy településből szellemváros?

Az ott élők – jó esetben – elköltöznek, más helyeken a lakosságot kitelepítik, vagy meghalnak. Az épületek funkciójukat veszítik, az infrastruktúra fenntarthatatlanná válik. A tereket, utcákat, épületeket pedig szép lassan visszahódítja a természet. Ami megmarad, az egy pillanatba dermedt múlt: halott városok, amelyek mégis történelmük nyomait őrzik. Legtöbbjükből idővel turisztikai nevezetesség válik. Cikkünkben a történelem leghíresebb szellemvárosai közül válogattunk.

Pripjaty, Ukrajna

A belarusz-ukrán határ közelében fekvő ukrán iparváros nevét akkor ismerte meg a világ, amikor 1986-ban a csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A tragédia helyszínétől alig 3 kilométerre fekvő Pripjatyban éltek az atomerőmű dolgozói és családjaik, akiket a baleset utáni napon evakuáltak. A megengedettnél magasabb sugárzás miatt máig nem költözhetnek vissza a városba az emberek, azonban katasztrófaturisták számára már kínálnak vezetett túrákat az úgy nevezett 30 km-es zóna területére.

A csernobili atomerőmű mellett található Pripjaty szellemváros.
A csernobili atomerőmű (a háttérben látható) mellett épült Pripjaty minden idők egyik legismertebb szellemvárosa lett.
Fotó: Marianna Ianovska /  Shutterstock 

Kayaköy, Törökország

A Muğla tartományban, Fethiyétől délre fekvő falu 1923-ban még 25 ezer görög származású lakosnak adott otthont. A település számtalan házzal, két keresztény templommal, 14 kápolnával és 2 iskolával büszkélkedett egészen a török függetlenségi háborúig (1919-23). Törökország győzelme után lakosságcsere zajlott a két ország között: több mint egy millió Törökországban élő görögnek és fél millió Görögországban élő töröknek kellet elhagynia az otthonát. Kayaköyt sosem telepítették be újra, ráadásul 1957-ben egy földrengés is sújtotta az elnéptelenedett falut, amelyet ma turisztikai céllal hasznosítanak.

A törökországi Kayaköy szellemvárosának romos épületei.
A törökországi Kayaköy romvárosa, ahol 1923-ig görög származású lakosság élt.
Fotó: kadir aybedir /  Shutterstock 

Craco, Olaszország

Az olaszországi Basilicata régióban található festői panorámájú Cracot a XI-XII. század óta lakták,  azonban 1963-ban egy infrastrukturális, csatorna és vízrendszeri munkálatok által okozott földcsuszamlás miatt a lakosságot kitelepítették. 1980-ban az irpiniai földrengés tett végleg pontot a kisváros sorsára, amelynek következtében Craco véglegesen elnéptelenedett. Egykori lakóit a közeli Craco Peschierába költöztették, míg a szellemváros manapság filmforgatások helyszíneként ismert. 2004-ben itt forgatták Mel Gibson Passió című filmjét.

Craco romos települése egy hegyes domborulaton épült.
Craco elhagyatott települését manapság filmesek veszik birtokukba.
Fotó: Felix Lipov /  Shutterstock 

Aghdam, Azerbajdzsán

A XVIII. században alapított város az első hegyi-karabahi háború előtt (1988-94) közismert volt vaj-, bor- és pálinkagyártásáról, emellett gép- és selyemgyár is működött itt, repülőtere és két vasútállomása is volt. Lakossága ekkor több mint 28 ezer volt. Az örményekkel vívott etnikai és területi harcok miatt azonban a lakosság végül elmenekült, az örmények pedig kifosztották az elnéptelenedett várost. 2020-ban került vissza végül Azerbajdzsánhoz, 2022 óta pedig turisztikai céllal hasznosítják. 

Az azerbajdzsáni Aghdam romos épületei.
Az azerbajdzsáni Aghdam is szebb napokat élt meg az azeri-örmény összecsapásokig.
Fotó: wikipédia

Varószia, Ciprus

Famagusta szélén, a sziget keleti partjainál található Varószia (Varosha), amely de jure Ciprushoz tartozik ugyan, 1974 óta azonban – lezárt katonai területként – az Észak-ciprusi Török Köztársaság uralja. A város az 1960-as, 70-es években vált kedvelt nyári üdülőhellyé, ahol egyre-másra épültek a szállodák, apartmanok. 1974. augusztusában végül elfoglalta a török hadsereg, a lakosságot evakuálták, a terület köré pedig falat emeltek, így lett Varósziából, a török Marasból a világ egyik leghíresebb szellemvárosa, amelyet elzártsága okán még a fosztogatók sem mertek megközelíteni.

A ciprusi Varószia elhagyatott szállodái a tengerről.
A Famagusta mellett fekvő Varószia elhagyatott szállodái, napfényes tengerpartja szomorú látványt nyújtanak. 
Fotó: Svetlana Yudina /  Shutterstock 

Nézz videót más szellemvárosokról is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

