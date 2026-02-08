Egy nap alatt eltűnt életek – Ezek Európa leghíresebb szellemvárosai

Egy-egy település elnéptelenedése mögött hirtelen bekövetkező, vagy fokozatosan kialakuló törések állnak, melyek ellehetetlenítik a mindennapi élet feltételeit. Háborúk, regionális villongások, járványok, természeti katasztrófák, iparágak összeomlása, vagy erőforrások kimerülése miatt korábban nyüzsgő falvak, városok válnak szellemvárossá.

Az öt legizgalmasabb szellemváros Európában, amelyeknek más-más a története, de a végeredmény ugyanaz.

Fotó: Ivo Antonie de Rooij / Shutterstock

Mi vezet egy város eltűnéséhez? Háború, katasztrófa, politika, és gazdasági összeomlás.

Ami megmaradt: elhagyott épületek, egyetlen pillanatban megdermedt mindennapok nyomai.

Mai szerepük: történelmi mementók és különleges úti célok.

Hogy lesz egy településből szellemváros?

Az ott élők – jó esetben – elköltöznek, más helyeken a lakosságot kitelepítik, vagy meghalnak. Az épületek funkciójukat veszítik, az infrastruktúra fenntarthatatlanná válik. A tereket, utcákat, épületeket pedig szép lassan visszahódítja a természet. Ami megmarad, az egy pillanatba dermedt múlt: halott városok, amelyek mégis történelmük nyomait őrzik. Legtöbbjükből idővel turisztikai nevezetesség válik. Cikkünkben a történelem leghíresebb szellemvárosai közül válogattunk.

Pripjaty, Ukrajna

A belarusz-ukrán határ közelében fekvő ukrán iparváros nevét akkor ismerte meg a világ, amikor 1986-ban a csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A tragédia helyszínétől alig 3 kilométerre fekvő Pripjatyban éltek az atomerőmű dolgozói és családjaik, akiket a baleset utáni napon evakuáltak. A megengedettnél magasabb sugárzás miatt máig nem költözhetnek vissza a városba az emberek, azonban katasztrófaturisták számára már kínálnak vezetett túrákat az úgy nevezett 30 km-es zóna területére.

A csernobili atomerőmű (a háttérben látható) mellett épült Pripjaty minden idők egyik legismertebb szellemvárosa lett.

Fotó: Marianna Ianovska / Shutterstock

Kayaköy, Törökország

A Muğla tartományban, Fethiyétől délre fekvő falu 1923-ban még 25 ezer görög származású lakosnak adott otthont. A település számtalan házzal, két keresztény templommal, 14 kápolnával és 2 iskolával büszkélkedett egészen a török függetlenségi háborúig (1919-23). Törökország győzelme után lakosságcsere zajlott a két ország között: több mint egy millió Törökországban élő görögnek és fél millió Görögországban élő töröknek kellet elhagynia az otthonát. Kayaköyt sosem telepítették be újra, ráadásul 1957-ben egy földrengés is sújtotta az elnéptelenedett falut, amelyet ma turisztikai céllal hasznosítanak.