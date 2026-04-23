Sorsfordító titokra jött rá egy influenszer a Bibliát olvasva

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 20:45
BibliaJézusjóslat
Vajon létezik egy titkos üzenet a Szentírás sorai között, amit eddig észre sem vett senki? A TikTokon egy olyan videó kering, amely szerint a Biblia egy jövőbe tekintő üzenetet hordozhat.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Évezredek óta ott volt az orrunk előtt egy rejtélyes üzenet a Biblia lapjai között.
  • A Szentírás első és utolsó szava egy fontos üzenet az emberiségnek.
  • A két szó első és utolsó szótagjait összeolvasva héberül az jön ki „fiú”, vagyis Jézus.

Elképesztő titokra derített fényt a Biblia lapjai között egy magyar tiktoker. Olyasmire hívta fel a figyelmet, amitől nemcsak eláll a lélegzeted, de jelentősen meg is erősíti majd a hited.

Kinyitott Biblia
A Biblia egy ősi titkot rejt a sorok között. Illusztráció: Unsplash

Milyen titkokat rejthet a Biblia?

Az internet sűrű bugyrába eddig is kerültek fel olyan teóriák az Újszövetség és az Ószövetség kapcsán, amelyek sokak számára hihetetlennek tűnnek. Egy Instagram-felhasználó például hátborzongató dolgot leplezett le nemrég egy ősi Bibliában, amely szerint változás közeleg. Ezenkívül tudósok a Biblia egy titkos kódját is megfejtették, amely Jézus haláláról szól, sőt a Törökország középső részén fekvő Lystra területén elképesztő régészeti felfedezést tettek, amely bizonyította Pál apostol egyik csodáját. Mindezek után nemrég egy magyar tiktoker, Kevin hívta fel a figyelmet egy érdekességre a Bibliából. A videóját már több mint százezren látták, a népszerűsége pedig nem véletlen: az influenszer a nézők szeme láttára bizonyítja be, hogy van egy titkos kód a Bibliában.

A jövőnkről szóló üzenet lehet a Biblia kódja

A @kevin_sz_n_t néven futó fiatal tiktokerhez közel áll a hit, emiatt rengeteg videóban árul el izgalmas és érdekes részleteket a Bibliával kapcsolatban. Nem olyan régen szintén a Szentírás kapcsán készített videót, amelyben rávilágított egy különlegességre. Mint ismert, a Biblia első fele az Ó-, a második fele pedig az Újszövetség. Az Ószövetség a Teremtés könyvével indul, amelyben az első szó a „Kezdetben”. Az Újszövetség utolsó könyve a Jelenések, amely az „ámen” szóval zárul. Kevin ezeket a szavakat vizsgálta meg közelebbről héber nyelvenA mostani felfedezése sokakat levett a lábáról. Készen állsz a titok megfejtésére? Azt mindenki tudja, hogy a Szentírás első fele az Ószövetség, a második az Újszövetség, és az előbbi a Teremtés könyvével indul. Kevin rávilágított egy olyan különös dologra, ami végig az orrunk előtt volt!

A Biblia így indul: Kezdetben… Az Újszövetség, a könyv vége pedig Ámennel zárul. Kevin a Kezdetben és az Ámen szavakat vizsgálta meg közelebbről, és a héber ábécét segítségével egy évezredes rejtélyt hámozott ki a nagy egészből.

A kezdetben héberül »bereshit«, amelynek az első szótagját úgy írják, »ב«. Ezt azt jelenti, ház. Az ámen utolsó szótagja héberül »נ«, aminek jelentése örökös, élet, folytonosság, hála. Ha ezt a kettő szótagot összeolvassuk, kijön egy új szó, mégpedig a fiú

– mutatott rá az influenszer.

A titkos üzenet nem véletlen

Kevin szerint ez egy különleges üzenet lehet, amely az emberiség elé tárja a jövőt, vagyis a Messiás, azaz Jézus újabb eljövetelét. A Biblia szerint az élet (נ) nem létezhet forma és keretek (ב) nélkül. Ha hiszünk ebben és így tekintünk a világra, csodák történhetnek velünk.

Higgyétek el, hogy az élet értetek fog dolgozni, nem pedig ellenetek

– zárta szavait a magyar tiktoker.

Kevin videóját a pontos magyarázattal itt nézheted meg:

@kevin_sz_n_t Ma 2026 éve….Köszönöm Jézus, hogy meghaltál értünk, soha nem lehetünk elég hálásak neked. #Jézus #Biblia ♬ Storytelling - Adriel

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu