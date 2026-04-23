Sorsfordító titokra jött rá egy influenszer a Bibliát olvasva

Évezredek óta ott volt az orrunk előtt egy rejtélyes üzenet a Biblia lapjai között.

A Szentírás első és utolsó szava egy fontos üzenet az emberiségnek.

A két szó első és utolsó szótagjait összeolvasva héberül az jön ki „fiú”, vagyis Jézus.

Elképesztő titokra derített fényt a Biblia lapjai között egy magyar tiktoker. Olyasmire hívta fel a figyelmet, amitől nemcsak eláll a lélegzeted, de jelentősen meg is erősíti majd a hited.

Milyen titkokat rejthet a Biblia?

Az internet sűrű bugyrába eddig is kerültek fel olyan teóriák az Újszövetség és az Ószövetség kapcsán, amelyek sokak számára hihetetlennek tűnnek. Egy Instagram-felhasználó például hátborzongató dolgot leplezett le nemrég egy ősi Bibliában, amely szerint változás közeleg. Ezenkívül tudósok a Biblia egy titkos kódját is megfejtették, amely Jézus haláláról szól, sőt a Törökország középső részén fekvő Lystra területén elképesztő régészeti felfedezést tettek, amely bizonyította Pál apostol egyik csodáját. Mindezek után nemrég egy magyar tiktoker, Kevin hívta fel a figyelmet egy érdekességre a Bibliából. A videóját már több mint százezren látták, a népszerűsége pedig nem véletlen: az influenszer a nézők szeme láttára bizonyítja be, hogy van egy titkos kód a Bibliában.

A jövőnkről szóló üzenet lehet a Biblia kódja

A @kevin_sz_n_t néven futó fiatal tiktokerhez közel áll a hit, emiatt rengeteg videóban árul el izgalmas és érdekes részleteket a Bibliával kapcsolatban. Nem olyan régen szintén a Szentírás kapcsán készített videót, amelyben rávilágított egy különlegességre. Mint ismert, a Biblia első fele az Ó-, a második fele pedig az Újszövetség. Az Ószövetség a Teremtés könyvével indul, amelyben az első szó a „Kezdetben”. Az Újszövetség utolsó könyve a Jelenések, amely az „ámen” szóval zárul. Kevin ezeket a szavakat vizsgálta meg közelebbről héber nyelvenA mostani felfedezése sokakat levett a lábáról. Készen állsz a titok megfejtésére? Azt mindenki tudja, hogy a Szentírás első fele az Ószövetség, a második az Újszövetség, és az előbbi a Teremtés könyvével indul. Kevin rávilágított egy olyan különös dologra, ami végig az orrunk előtt volt!