Sorsfordító titokra jött rá egy influenszer a Bibliát olvasva

Elképesztő titokra derített fényt a Biblia lapjai között egy magyar tiktoker. Olyasmire hívta fel a figyelmet, amitől nemcsak eláll a lélegzeted, de jelentősen meg is erősíti majd a hited.
Az internet sűrű bugyrába eddig is kerültek fel olyan teóriák az Újszövetség és az Ószövetség kapcsán, amelyek sokak számára hihetetlennek tűnnek. Egy Instagram-felhasználó például hátborzongató dolgot leplezett le nemrég egy ősi Bibliában, amely szerint változás közeleg. Ezenkívül tudósok a Biblia egy titkos kódját is megfejtették, amely Jézus haláláról szól, sőt a Törökország középső részén fekvő Lystra területén elképesztő régészeti felfedezést tettek, amely bizonyította Pál apostol egyik csodáját. Mindezek után nemrég egy magyar tiktoker, Kevin hívta fel a figyelmet egy érdekességre a Bibliából. A videóját már több mint százezren látták, a népszerűsége pedig nem véletlen: az influenszer a nézők szeme láttára bizonyítja be, hogy van egy titkos kód a Bibliában.
A @kevin_sz_n_t néven futó fiatal tiktokerhez közel áll a hit, emiatt rengeteg videóban árul el izgalmas és érdekes részleteket a Bibliával kapcsolatban. Nem olyan régen szintén a Szentírás kapcsán készített videót, amelyben rávilágított egy különlegességre. Mint ismert, a Biblia első fele az Ó-, a második fele pedig az Újszövetség. Az Ószövetség a Teremtés könyvével indul, amelyben az első szó a „Kezdetben”. Az Újszövetség utolsó könyve a Jelenések, amely az „ámen” szóval zárul. Kevin ezeket a szavakat vizsgálta meg közelebbről héber nyelvenA mostani felfedezése sokakat levett a lábáról. Készen állsz a titok megfejtésére? Azt mindenki tudja, hogy a Szentírás első fele az Ószövetség, a második az Újszövetség, és az előbbi a Teremtés könyvével indul. Kevin rávilágított egy olyan különös dologra, ami végig az orrunk előtt volt!
A Biblia így indul: Kezdetben… Az Újszövetség, a könyv vége pedig Ámennel zárul. Kevin a Kezdetben és az Ámen szavakat vizsgálta meg közelebbről, és a héber ábécét segítségével egy évezredes rejtélyt hámozott ki a nagy egészből.
A kezdetben héberül »bereshit«, amelynek az első szótagját úgy írják, »ב«. Ezt azt jelenti, ház. Az ámen utolsó szótagja héberül »נ«, aminek jelentése örökös, élet, folytonosság, hála. Ha ezt a kettő szótagot összeolvassuk, kijön egy új szó, mégpedig a fiú
– mutatott rá az influenszer.
Kevin szerint ez egy különleges üzenet lehet, amely az emberiség elé tárja a jövőt, vagyis a Messiás, azaz Jézus újabb eljövetelét. A Biblia szerint az élet (נ) nem létezhet forma és keretek (ב) nélkül. Ha hiszünk ebben és így tekintünk a világra, csodák történhetnek velünk.
Higgyétek el, hogy az élet értetek fog dolgozni, nem pedig ellenetek
– zárta szavait a magyar tiktoker.
Kevin videóját a pontos magyarázattal itt nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.