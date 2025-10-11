Egy tudós megfejtette a Biblia titkos kódját – elképesztő dolog derült ki Jézus haláláról

Egy amerikai kutató szerint végre pontosan meghatározható Jézus Krisztus halálának napja és órája. Woodrow Michael Kroll teológus a Biblia, a történelem és a csillagászat adatait összevetve arra jutott, hogy Jézus 33. április 3-án, pénteken délután 3 órakor halt meg a kereszten.

Új felfedezés Jézus halálával kapcsolatban.

Fotó: Pixabay

Kroll The Day Jesus Died című könyvében azt állítja, hogy a bibliai beszámolók, a római források és az égi jelenségek mind ugyanarra a dátumra mutatnak. Az evangéliumok szerint Jézus a „kilencedik órában” halt meg, ami a zsidó időszámítás szerint délután háromnak felel meg, és mind a négy evangélium a „felkészülés napjaként” említi a pénteket, vagyis a szombat előtti napot.

A tudós szerint az ég is tanúskodott az eseményről: Kr. u. 33. április 3-án Jeruzsálem felett telihold volt, majd részleges holdfogyatkozás, amely a kereszthalál után vérvörös színűvé vált. Ez visszhangozza Péter apostol szavait:

„A hold vérré változik”

A történelmi bizonyítékok is megerősítik a dátumot. A Pilátus-kő bizonyítja, hogy Pontius Pilátus 26 és 36 között Júdea helytartója volt – éppen abban az időben, amikor Jézust elítélték. Egy 1968-ban felfedezett sarokcsont is igazolja a keresztre feszítés római módszerét, pontosan úgy, ahogyan a Biblia leírja. Kroll két ókori történészt is idéz – Phlegont és Thallust –, akik nappali sötétségről és földrengésről írtak Kr. u. 33-ban, ugyanabban az időben, amikor az evangéliumok szerint Jézus meghalt.

Ezt mondta a teológus Jézus haláláról

A teológus Dániel könyvének próféciáját is beépítette kutatásába: a 483 év, amely Jeruzsálem újjáépítésétől számítódik, pontosan 33-ra esik. Ekkor, a Páska ünnepén, Niszán 14-én Jézus ugyanabban az órában halt meg, amikor a zsidók a bárányokat áldozták – ezzel beteljesítve a „Bárány” szerepét, aki a világ bűneiért adta életét.

Kroll szerint a szerdai keresztre feszítésről szóló elmélet hibás, mert ellentmond a zsidó hagyománynak: a szombat pénteken napnyugtakor kezdődött, így a keresztre feszítés csak pénteken történhetett. A Biblia szerint Jézust még aznap eltemették, és vasárnap hajnalban feltámadt, pontosan beteljesítve a három napos próféciát, írja a Daily Mail.

„Ha mindezt összevetjük – a történelmet, a csillagokat és az Írást –, pontosan meghatározhatjuk, mikor hangzott el Jézus utolsó szava: Elvégeztetett.”

– fogalmaz Kroll.