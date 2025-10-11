Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Egy tudós megfejtette a Biblia titkos kódját – elképesztő dolog derült ki Jézus haláláról

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 06:00
Jézus halál talán nem is olyan mint gondoltuk. Jézus haláláról derült ki új részlet.

Egy amerikai kutató szerint végre pontosan meghatározható Jézus Krisztus halálának napja és órája. Woodrow Michael Kroll teológus a Biblia, a történelem és a csillagászat adatait összevetve arra jutott, hogy Jézus 33. április 3-án, pénteken délután 3 órakor halt meg a kereszten.

Új felfedezés Jézus halálával kapcsolatban.
Fotó: Pixabay

Kroll The Day Jesus Died című könyvében azt állítja, hogy a bibliai beszámolók, a római források és az égi jelenségek mind ugyanarra a dátumra mutatnak. Az evangéliumok szerint Jézus a „kilencedik órában” halt meg, ami a zsidó időszámítás szerint délután háromnak felel meg, és mind a négy evangélium a „felkészülés napjaként” említi a pénteket, vagyis a szombat előtti napot.

A tudós szerint az ég is tanúskodott az eseményről: Kr. u. 33. április 3-án Jeruzsálem felett telihold volt, majd részleges holdfogyatkozás, amely a kereszthalál után vérvörös színűvé vált. Ez visszhangozza Péter apostol szavait: 

„A hold vérré változik”

A történelmi bizonyítékok is megerősítik a dátumot. A Pilátus-kő bizonyítja, hogy Pontius Pilátus 26 és 36 között Júdea helytartója volt – éppen abban az időben, amikor Jézust elítélték. Egy 1968-ban felfedezett sarokcsont is igazolja a keresztre feszítés római módszerét, pontosan úgy, ahogyan a Biblia leírja. Kroll két ókori történészt is idéz – Phlegont és Thallust –, akik nappali sötétségről és földrengésről írtak Kr. u. 33-ban, ugyanabban az időben, amikor az evangéliumok szerint Jézus meghalt.

Ezt mondta a teológus Jézus haláláról

A teológus Dániel könyvének próféciáját is beépítette kutatásába: a 483 év, amely Jeruzsálem újjáépítésétől számítódik, pontosan 33-ra esik. Ekkor, a Páska ünnepén, Niszán 14-én Jézus ugyanabban az órában halt meg, amikor a zsidók a bárányokat áldozták – ezzel beteljesítve a „Bárány” szerepét, aki a világ bűneiért adta életét.

Kroll szerint a szerdai keresztre feszítésről szóló elmélet hibás, mert ellentmond a zsidó hagyománynak: a szombat pénteken napnyugtakor kezdődött, így a keresztre feszítés csak pénteken történhetett. A Biblia szerint Jézust még aznap eltemették, és vasárnap hajnalban feltámadt, pontosan beteljesítve a három napos próféciát, írja a Daily Mail.

„Ha mindezt összevetjük – a történelmet, a csillagokat és az Írást –, pontosan meghatározhatjuk, mikor hangzott el Jézus utolsó szava: Elvégeztetett.”

 – fogalmaz Kroll.

A könyv szerint most először van elegendő bizonyíték arra, hogy Jézus halálának időpontját történelmileg is alátámasszák: péntek, Kr. u. 33. április 3., délután 3 óra.

 

