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Farkas báránybőrben: ők a horoszkóp legkétszínűbb csillagjegyei

Farkas báránybőrben: ők a horoszkóp legkétszínűbb csillagjegyei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 10:30
kétszínűségcsillagjegyasztrológia
Vannak, akik bűbájos mosollyal az arcukon hallgatnak meg, aztán a hátad mögött csúnyán kibeszélnek. A horoszkóp szerint nem árt az óvatosság: mutatjuk, kik azok a csillagjegyek, akik mesterien játsszák az ártatlant, miközben alattomos árulók!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Három olyan csillagjegy van a horoszkóp szerint, akik bűbájos álarc mögé bújva vezetnek meg másokat.
  • Az Ikrek a pletykák miatt, a Mérlegek a hamis diplomácia, míg a Skorpiók a rideg stratégia miatt lehetnek kétszínűek.
  • Nem árt az óvatosság, mert ezek a jegyek elnyerik a bizalmadat, majd a hátad mögött kibeszélnek.

Mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, aki elsőre a világ legkedvesebb, legsegítőkészebb lényének tűnt, aztán az első adandó alkalommal kiderült róla, hogy valójában csak a saját érdekeit nézi. Ha kíváncsi vagy, ki az a környezetedben, aki igazi báránybőrbe bújt farkas, görgess lejjebb, és tudd meg, kik a horoszkóp legkétszínűbb csillagjegyei!

horoszkóp, 12 csillagjegy ábra
A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen hajlamos a kétszínűségre.
Fotó: 123RF

Mit rejt a horoszkóp? Ezért vigyázz, kinek öntöd ki a szíved!

A horoszkóp szerint az alábbi három csillagjegy szülöttei mellett nem árt kétszer is meggondolnod, hogy mit osztasz meg magadról.

1. Ikrek – a kettősség nagymesterei

Ha kétszínűségről van szó, a köztudatban szinte azonnal az Ikrek neve merül fel. Nem véletlenül, hiszen a jegy szimbóluma eleve két különböző személyiséget takar. Egy Ikrek szülött elképesztően sármos, kiváló beszélgetőpartner, és pillanatok alatt eléri, hogy a bizalmadba fogadd. A probléma ott kezdődik, hogy imádja a pletykákat és az információáramlást. Amit délelőtt még mély titokként meséltél el neki egy kávé mellett, azt délután már egy másik társaságban adhatja elő szaftos sztoriként – ráadásul szentül hiszi, hogy ezzel nem tett semmi rosszat.

2. Mérleg – a hamis diplomácia 

A Mérlegek rettegnek a konfliktusoktól. Mindennél jobban vágynak a harmóniára és arra, hogy mindenki szeresse őket. Éppen ezért szinte soha nem fogják a szemedbe mondani a nyers, fájó igazságot. Helyette inkább bólogatnak, veled értenek egyet, majd öt perccel később a haragosodnak is igazat adnak. Ez a fajta „diplomácia” könnyen átcsaphat kétszínűségbe: mivel mindenkinek meg akarnak felelni, végül senkihez sem lesznek igazán lojálisak.

3. Skorpió – a stratégák, akik mindent látnak

A Skorpió nem azért kétszínű, mert pletykás, hanem azért, mert zseniális stratéga. Ritkán fedi fel a valódi kártyáit vagy az igazi érzelmeit. Amíg úgy érzi, hogy az érdekei azt kívánják, a leglelkesebb támogatódnak mutatja magát. Ám ha úgy alakul a helyzet, vagy éppenséggel megbántva érzi magát, azonnal lehull a lepel, és kiderül, hogy a mézes-mázos felszín mögött egy kőkemény bosszúálló lapul. Ők azok, akik a legtovább képesek megőrizni a báránybőrt, így náluk fáj a legjobban a csalódás.

Nézd meg honnan tudhatod, hogy az egyes csillagjegyek valóban szeretnek-e téged:

 

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