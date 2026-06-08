Sokkoló bejelentést tett a népszerű tévés: paraziták támadták meg az arcát

A reality‑sztár, Brandi Glanville 2023 óta jelenlévő betegsége ismét súlyosbodik, ez pedig nem más, mint egy arcát megtámadó parazita.
Azt hittem, meggyógyultam, aztán újra megtörtént, és most próbálom felfogni az egészet.
Elmondta, hogy már több orvosnál is járt, de állapotán eddig csak a parazitaellenes étrend és gyógyszerek segítettek valamelyest. A problémáról a podcastjában is beszélt, ahol megkérdezte a hallgatókat, ismer‑e valaki parazitaspecialistát, mert ő már „az égvilágon mindent megpróbált”, de nem talált olyan orvost, aki kifejezetten ilyen esetre szakosodott volna.
Glanville nincs egyedül: két másik nőt is megismert, akik ugyanezzel a rejtélyes tünetegyüttessel küzdenek.
Mindannyiunknak ugyanazok a tünetei vannak. Mindhármunknak rengeteg fogászati kezelésen kellett átesnie. És mindhármunknak volt korábban fekete penész okozta mérgezése.
A sztár sokáig úgy gondolta, hogy a paraziták valamilyen rossz étel miatt kerültek a szervezetébe Marokkóban, a Real Housewives Ultimate Girls Trip forgatásán. Februárban azonban kiderült a valódi ok: a mellimplantátumai szivárogtak.
Orvosa elmondta:
A jobb implantátum teljesen megrepedt, és a szilikon már mindkét kar alatti nyirokcsomóban jelen van.
A nyirokcsomókat elárasztó szilikon miatt az arca képtelen volt regenerálódni. Ekkor tudta meg azt is, hogy az implantátumokat tízévente cserélni kellene.
Ezek az implantátumok már majdnem húsz éve vannak bennem
- vallotta be. (AOL)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.