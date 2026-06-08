Sokkoló bejelentést tett a népszerű tévés: paraziták támadták meg az arcát

A reality‑sztár, Brandi Glanville 2023 óta jelenlévő betegsége ismét súlyosbodik, ez pedig nem más, mint egy arcát megtámadó parazita.

Parazita eszi a reality sztár arcát

Fotó: Corona Borealis Studio / shutterstock

Azt hittem, meggyógyultam, aztán újra megtörtént, és most próbálom felfogni az egészet.

Elmondta, hogy már több orvosnál is járt, de állapotán eddig csak a parazitaellenes étrend és gyógyszerek segítettek valamelyest. A problémáról a podcastjában is beszélt, ahol megkérdezte a hallgatókat, ismer‑e valaki parazitaspecialistát, mert ő már „az égvilágon mindent megpróbált”, de nem talált olyan orvost, aki kifejezetten ilyen esetre szakosodott volna.

Glanville nincs egyedül: két másik nőt is megismert, akik ugyanezzel a rejtélyes tünetegyüttessel küzdenek.

Mindannyiunknak ugyanazok a tünetei vannak. Mindhármunknak rengeteg fogászati kezelésen kellett átesnie. És mindhármunknak volt korábban fekete penész okozta mérgezése.

Mi volt a parazita eredete?

A sztár sokáig úgy gondolta, hogy a paraziták valamilyen rossz étel miatt kerültek a szervezetébe Marokkóban, a Real Housewives Ultimate Girls Trip forgatásán. Februárban azonban kiderült a valódi ok: a mellimplantátumai szivárogtak.

Orvosa elmondta:

A jobb implantátum teljesen megrepedt, és a szilikon már mindkét kar alatti nyirokcsomóban jelen van.

A nyirokcsomókat elárasztó szilikon miatt az arca képtelen volt regenerálódni. Ekkor tudta meg azt is, hogy az implantátumokat tízévente cserélni kellene.

Ezek az implantátumok már majdnem húsz éve vannak bennem

- vallotta be. (AOL)