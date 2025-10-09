Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bibliai csoda: elképesztő felfedezés történt, ez mindent megváltoztat

Biblia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 20:30
Szentírásrejtély
A legújabb felfedezés sok kérdésre választ adhat. Bebizonyosodik a bibliai történet? 

A Biblia egyik legfontosabb történetéhez köthető városban, a mai Törökország középső részén fekvő Lystra területén elképesztő régészeti felfedezést tettek: egy 30 méter hosszú, aranymozaikokkal díszített bazilika romjaira bukkantak, amely az első keresztény évszázadok egyik legjelentősebb temploma lehetett. A lelet kézzelfogható bizonyítékot nyújt arra, hogy a város valóban az volt, amit az Apostolok cselekedetei leírtak – Pál apostol és Timóteus szolgálatának helyszíne.

Biblia
Bebizonyosodik a bibliai történet? 
Fotó:  Pexels.com

A kutatást az Ilker Mete Mimiroğlu vezette régészcsoport végezte a Necmettin Erbakan Egyetem égisze alatt. A szakértők szerint a bazilika pompás díszítése – aranyozott mozaikok, márványoszlopok és gazdag falfestmények – arra utal, hogy Lystra a korai kereszténység egyik virágzó központja volt. A Biblia nyolc alkalommal említi a várost, ahol Pál apostol meggyógyított egy születése óta sánta férfit, mire a helyiek Zeusz és Hermész istenek megtestesülésének hitték őt és társát, Barnabást.

A bazilika nemcsak vallási, hanem igazgatási központként is működhetett, bizonyítva, hogy az első keresztény közösségek szervezetten és intézményesen éltek már a Kr. u. 1–2. században. A lelőhely földrajzi fekvése is pontosan megegyezik a Szentírásban szereplő leírásokkal – a mai Hatunsaray közelében, Konya (ókori Iconium) mellett található.

A feltárások során ékszereket, érméket és türkizgyöngyöket is találtak, köztük gyermekek sírjaiban. A gyöngyök a kutatók szerint a híres „nazar boncuğu” (a török szemvédő amulett) elődjei lehettek, ami a keresztény és muszlim kultúra békés együttélését jelképezi a Szeljuk Birodalom idején.

Mimiroğlu professzor szerint a leletek arra utalnak, hogy amikor a 11. századtól a szeldzsukok átvették a hatalmat Anatóliában, a helyi keresztény lakosság nem tűnt el, hanem együtt élt az új uralkodókkal „egy toleráns, békés légkörben”. Az ásatásokon kiderült, hogy a bazilika később kisebb kápolnákra oszlott, egyes oltárokba pedig római sírköveket építettek – ezzel is jelezve a vallási folytonosságot a különböző korszakok között, írja a Daily Mail.

Bibliai valóság

A tudósok szerint ez a felfedezés az egyik legmeggyőzőbb bizonyíték arra, hogy a Biblia eseményei nem pusztán hitbéli legendák, hanem valós történelmi alapokon nyugszanak. Lystra városa így nemcsak a csodák helye volt, hanem azé a ponté is, ahol a hit, a történelem és a kultúra összefonódott.

„A sántát meggyógyító csodától a fényűző bazilikáig Lystra az élő hit és az emberi kéz munkájának közös emlékműve”

 – fogalmazott Mimiroğlu professzor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu