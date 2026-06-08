Tragédia: vízbe fulladt egy kisfiú egy budapesti strandon, vádat emeltek az anya és az úszóemberek ellen

A Fővárosi Főügyészség halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmények miatt emelt vádat egy szülő és két úszómester ellen, miután egy kisfiú vízbe fulladt egy budapesti strandon.

Vízbe fulladt egy kisfiú egy budapesti strandon Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

A közlemény szerint egy Magyarországon élő, 34 éves iráni nő és 5 éves kisfia 2024. június 8-án strandolni mentek Budapesten; a fürdőben az anya találkozott egy barátnőjével és annak kisfiával.

A kültéri medencéktől több tíz méter távolságra, egy füves területen terítették le a plédjeiket, ahol a nap további részében nagyrészt együtt tartózkodtak és beszélgettek, ezalatt gyermekeik több alkalommal is felügyelet nélkül játszottak a babaúsztató medencében, illetve a strandmedence környékén.

A délután folyamán az úszni nem tudó, 5 éves kisfiú felnőtt felügyelete nélkül maradt, és kezében egy felfújható strandlabdával beugrott a strandmedencébe, de a vízbe érkezését követően azonnal kifordult alóla a labda, amelynek következtében a kisgyermek a vízben elmerült, majd kapálózó mozdulatokkal próbált a felszínen maradni.

A medencénél ebben az időszakban az ügy további vádlottjai, egy 20 és 22 éves testvérpár látta el az úszómesteri feladatokat, egymást felváltva, ők azonban a munkaköri kötelezettségüket megszegve, részben a medencének hátat is fordítva, elmulasztották figyelemmel kísérni, mi történik a medencében.

A gyermeket egy fürdőző vette észre, aki szólt a 20 éves úszómesternek, aki ekkor azonnal megkezdte a sértett újraélesztését, amelyet több strandalkalmazottal együtt folytatott a mentők kiérkezéséig.

A sértett keringése visszatért, azonban az agyhalál állapotából a szakszerű kórházi ellátás sem tudta visszahozni

- írták.

A Fővárosi Főügyészség az anya ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, míg a két úszómesterrel szemben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyújtotta be vádiratát. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat ítélje végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, az úszómestereket pedig tiltsa el foglalkozásuktól - áll a közleményben.