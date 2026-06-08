Eltűnt egy 17 éves fiú, kétségbeesetten keresik a rendőrök

A Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat P. Barnabás eltűnése kapcsán. A sárszentlőrinci 17 éves fiú 2026. május 8-án reggel gondozási helyét elhagyta, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
P. Barnabás 165 cm magas, normál testalkatú, barna hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot és fehér alapú terepmintás pólót viselt. Az eltűnt fiú fotóját ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki P. Barnabás jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06/74/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.