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Eltűnt egy 17 éves fiú, kétségbeesetten keresik a rendőrök

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 10:40
eltűntkörözésrendőrség
A rendőrség a lakosság segítségét kérik. Az eltűnt fiú reggel óta ismeretlen helyen tartózkodik.

A Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat P. Barnabás eltűnése kapcsán. A sárszentlőrinci 17 éves fiú 2026. május 8-án reggel gondozási helyét elhagyta, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

eltűnt, rendőrség
Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt fiút Fotó: Gé / MW

P. Barnabás 165 cm magas, normál testalkatú, barna hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot és fehér alapú terepmintás pólót viselt. Az eltűnt fiú fotóját ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki P. Barnabás jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06/74/573-910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 

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