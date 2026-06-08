Eltűnt egy 17 éves fiú, kétségbeesetten keresik a rendőrök

A Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat P. Barnabás eltűnése kapcsán. A sárszentlőrinci 17 éves fiú 2026. május 8-án reggel gondozási helyét elhagyta, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt fiút Fotó: Gé / MW

P. Barnabás 165 cm magas, normál testalkatú, barna hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot és fehér alapú terepmintás pólót viselt. Az eltűnt fiú fotóját ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.