Gyászol a magyar labdarúgás: elhunyt Mihalecz István

Gyászol a magyar labdarúgás: hetvennyolc éves korában hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt a korábbi kiváló futballista, majd edző, Mihalecz István. A zalaegerszegi születésű labdarúgó pályafutása során 1972 és 1982 között a ZTE-ben futballozott.

Meghalt Mihalecz István, a Haladás korábbi vezetőedzője Fotó: Pexels

Elhunyt Mihalecz István

Edzőként irányította többek között a ZTE-t, a Paksot, a Nagykanizsát, az Ajkát. Vármegyénkben kétszer is ült a Haladás kispadján: először 1995 és 1999 között, majd a 2004/2005-ös bajnokságban. Emellett dolgozott a Sabaria Tipónál (1990/1991) és a Büki TK-nál (2001-2003) - írja a vaol.hu.

Mihalecz István Zalaegerszegen született 1947. június 16-án. Szülővárosában lett NB I-es labdarúgó: összesen 280 alkalommal szerepelt a ZTE csapatában. 1990-ben a Sabaria-Tiponál lett vezetőedző, aztán az 1995/1996-os idényben ült le először a Haladás kispadjára. 1995. szeptember 9-én éppen Zalaegerszegen debütált, a 0–0-s döntetlen abban a bajnokságban az első pontot jelentette a zöld-fehéreknek. Végül a 12. helyre hozta fel csapatunkat. 1996/1997-ben 10. lett a vasiakkal, az 1997/1998-as küzdelemsorozatban pedig a 19. fordulóig – március 7-ig – ült a kispadon, ám szeptemberben már vissza is tért és a 18 csapatot felvonultató PNB 14. helyére kormányozta a Haladást. Az első osztályban 105 mérkőzésen vezette a szombathelyi zöld-fehéreket, 32 győzelem, 29 döntetlen és 44 vereség a mérlege, a gólkülönbségünk 124–140 volt. Dolgozott a ZTE csapatánál, Pakson, Nagykanizsán, Bükön és Ajkán. Amikor igazán nagy bajba került a klub – 2004 nyarán – jött azonnal és ismét vezetőedzőként dolgozott Szombathelyen. Az NB I B-ben csikócsapatával 8-szor nyert, 4-szer ikszelt és 14-szer kikapott, majd az osztályozó párosmérkőzését rosszabb gólkülönbséggel elveszítette, ám a zöld-fehérek így is a második vonalban maradhattak. Zalaegerszeg és Szombathely is gyászolja a páratlan sportembert. Mihalecz István türelemmel viselt hosszú betegség után 2026. június 7-én hunyt el

- olvasható a Haladás FC Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.