Hátborzongató dolgot leplezett le az ősi Biblia: közeleg a változás időszaka

Egy több évszázados bibliai kronológia arra utal, hogy egy sorsdöntő évben élünk, mivel az emberiség az isteni ítélet, a megújulás vagy az újraindítás korszakába lép hamarosan.

A változás éve közeleg a régi Biblia szerint. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kaylah Hodgins Instagram-oldalán osztott meg egy videót egy 1818-ban kiadott Bibliáról, amely tartalmazza az Ó- és Újszövetséget, valamint az Apokrif iratokat, az ősi bibliai írások gyűjteményét, amelyek még a mai napig vita tárgyát képzik, hogy valóban a Szentírás részét képezik-e.

6 nap, vagyis 6000 év után jön el a változás korszaka a Biblia szerint

A Biblia szerint a világ Kr. e. 4004-ben kezdődött, majd Ádámtól Krisztusig 3974 évet sorol fel, plusz további 1815 évet Krisztus születésétől a Biblia kiadásának évéig. Ezek a számok együttesen 5789 évet tesznek ki a teremtéstől a 19. század elejéig. Hodgins ettől tovább számolt, a Biblia nyomtatása óta eltelt éveket is belefoglalva, így nagyjából 6000 évre jutott, ami egyesek szerint az emberiség jelenlegi korszakának végét jelzi.

Bizonyos zsidó és keresztény hagyományokban a történelmet a teremtés hét napja mintájára hét részből álló szerkezet követi. Ebben a keretrendszerben a világ hat napot, vagyis 6000 évet él át emberi munkával és zűrzavarral, amelyet egy hetedik nyugalomnap követ, amelyet gyakran egy messiási vagy millenniumi uralkodáshoz kötnek.

A hatodik nap végét jelentős fordulópontnak tekintik, amely az emberiség jelenlegi korszakának végét és egy új, isteni irányítású szakasz kezdetét jelzi.

Mindezek ellenére még nincs ok az aggodalomra, ugyanis egyesek szerint ez az elmélet nem a bolygó hirtelen pusztulását jelenti, hanem inkább egy drámai átmenetet.

Néhányan az emberi dominancia korszakának végeként írták le. Mások homályosabban fogalmazták meg, nagyobb globális felfordulást, erkölcsi elszámolást vagy spirituális átalakulást sugallva egyetlen katasztrofális esemény helyett.

A szakértők szerint hiba lehet az elméletben

A Biblia szakértői azonban óvatosságra intettek az idővonal értelmezésekor. Többen is kiemelték, hogy a régi Bibliákban szereplő teremtési dátum egyetlen történelmi értelmezést tükröz, nem pedig egy általánosan elfogadott tant.