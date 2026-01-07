Hátborzongató dolgot leplezett le az ősi Biblia: közeleg a változás időszaka

Egy több évszázados bibliai kronológia arra utal, hogy egy sorsdöntő évben élünk, mivel az emberiség az isteni ítélet, a megújulás vagy az újraindítás korszakába lép hamarosan.
Kaylah Hodgins Instagram-oldalán osztott meg egy videót egy 1818-ban kiadott Bibliáról, amely tartalmazza az Ó- és Újszövetséget, valamint az Apokrif iratokat, az ősi bibliai írások gyűjteményét, amelyek még a mai napig vita tárgyát képzik, hogy valóban a Szentírás részét képezik-e.
A Biblia szerint a világ Kr. e. 4004-ben kezdődött, majd Ádámtól Krisztusig 3974 évet sorol fel, plusz további 1815 évet Krisztus születésétől a Biblia kiadásának évéig. Ezek a számok együttesen 5789 évet tesznek ki a teremtéstől a 19. század elejéig. Hodgins ettől tovább számolt, a Biblia nyomtatása óta eltelt éveket is belefoglalva, így nagyjából 6000 évre jutott, ami egyesek szerint az emberiség jelenlegi korszakának végét jelzi.
Bizonyos zsidó és keresztény hagyományokban a történelmet a teremtés hét napja mintájára hét részből álló szerkezet követi. Ebben a keretrendszerben a világ hat napot, vagyis 6000 évet él át emberi munkával és zűrzavarral, amelyet egy hetedik nyugalomnap követ, amelyet gyakran egy messiási vagy millenniumi uralkodáshoz kötnek.
A hatodik nap végét jelentős fordulópontnak tekintik, amely az emberiség jelenlegi korszakának végét és egy új, isteni irányítású szakasz kezdetét jelzi.
Mindezek ellenére még nincs ok az aggodalomra, ugyanis egyesek szerint ez az elmélet nem a bolygó hirtelen pusztulását jelenti, hanem inkább egy drámai átmenetet.
Néhányan az emberi dominancia korszakának végeként írták le. Mások homályosabban fogalmazták meg, nagyobb globális felfordulást, erkölcsi elszámolást vagy spirituális átalakulást sugallva egyetlen katasztrofális esemény helyett.
A Biblia szakértői azonban óvatosságra intettek az idővonal értelmezésekor. Többen is kiemelték, hogy a régi Bibliákban szereplő teremtési dátum egyetlen történelmi értelmezést tükröz, nem pedig egy általánosan elfogadott tant.
A teremtés dátumát James Ussher, egy 17. századi ír érsek és neves bibliatudós dolgozta ki, aki híres volt Ussher időrendjéről. A bibliai alakok élettartamának, a pátriárkák életkorának és olyan kulcsfontosságú eseményeknek a gondos összeadásával, mint az özönvíz, az érsek megállapította, hogy a teremtés Kr. e. 4004-ben történt, sőt egy konkrét napot, október 23-át is kijelölt a világ első napjának kezdetére.
Évszázadokkal később a 18. és 19. században kiadott Bibliák, beleértve az 1818-as kiadást is, Ussher munkájából származó kronológiai táblázatokat tartalmaztak. Ezeket a táblázatokat gyakran a könyv elejére helyezték, és évenkénti beszámolót adtak az olvasóknak a bibliai történelemről. A modern teológia általában szimbolikusnak, nem pedig szó szerintinek tekinti Ussher időrendjét.
Mindemellett több egyház elutasítja a dátumalapú végidőkről szóló találgatásokat, figyelmeztetve, hogy az ilyen számítások a történelem során többször is kudarcot vallottak.
A felkapott videó a 1818-ban kiadott Bibliáról nagy vitát indított a nézők körében, többen hibás dátumokra hívták fel a figyelmet a kiadások között, míg egyesek teljesen elutasították a 6000 éves keretrendszert. Azonban vannak, akik az emberiség időbeli kicsinységének emlékeztetőjeként tekintenek rá, és szimbolikus visszaszámlálásként kezelik, amely sürgeti az erkölcsi vagy spirituális változásra.
Összességében maga a Biblia nem állítja kifejezetten, hogy a 6000 év elérése az emberiség történelmének végét jelenti, de Ussher időrendjének apokaliptikus értelmezései évszázadok óta fennmaradtak - írta a Daily Mail.
