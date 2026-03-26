„Mintha valaki kopogna kívülről” – hátborzongató hang zavarta meg az űrmissziót

űr
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 20:30
rejtélyhátborzongatóűrhajós
Egy kínai űrhajós különös kopogást hallott az űrben, ami a fizika ismert törvénye szerint lehetetlennek számít. Máig rejtély övezi, hogy pontosan mit hallott.

Az űr csendes. Legalábbis ezt tanultuk: a hang nem terjed vákuumban, így teljes némaság uralkodik odakint. Éppen ezért különösen nyugtalanító, amikor valaki azt állítja, mégis hallott valamit.

Yang Liwei űrmisszióját egy rejtélyes kopogás zavarta meg. Fotó: Xinhua via AFP

Yang Liwei 2003-ban indult útnak a Shenzhou 5 fedélzetén, és 21 órás küldetése során tizennégyszer kerülte meg a Földet. Az út azonban nemcsak történelmi volt – hanem megmagyarázhatatlan is.

Az űrhajós egy folyamatos, visszatérő kopogást hallott a kabinban. Bár azonnal átvizsgálta az űrhajót - ellenőrizte a paneleket, kinézett az ablakon, minden lehetséges forrást megvizsgált - hiába, ugyanis a hang nem tűnt el.

Ráadásul a legijesztőbb rész csak ezután következett:

Olyan volt, mintha valaki kopogna kívülről... mintha valaki kívülről ütögetné a hajótestet, mintha egy vödör oldalát ütnék meg egy fa kalapáccsal

– mondta.

Yang szerint a hang egyértelműen kívülről jött – abból a vákuumból, ahol a fizika törvényei szerint hang nem is terjedhet. Mindezek ellenére megőrizte a nyugalmát, és folytatta a küldetést. Később „normális jelenségként” hivatkozott rá – bár valójában senki sem tudta megmagyarázni.

Valaki kívülről kopogtatott az űrben?

A földre visszatérve mérnökök alaposan átvizsgálták az űrhajót, de semmilyen nyomot vagy hibát nem találtak, ami magyarázatot adhatott volna a kopogásra. A történet azonban itt nem ért véget. Későbbi kínai űrmissziók során – 2005-ben és 2008-ban – más űrhajósok is beszámoltak hasonló hangokról. Yang még előre figyelmeztette is az új legénységet: ne ijedjenek meg, ha „kopog az űr”.

A szakértők több elméletet is felvetettek. Elképzelhető, hogy apró űrszemét csapódott a hajóhoz, vagy a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás okozott anyagfeszültséget. Az is lehet, hogy belső mechanikai rendszerek rezgése keltette a hangot. Ám egyik magyarázatot sem sikerült bizonyítani.

A modern űreszközök már érzékeny szenzorokkal figyelik az ilyen jelenségeket, de egyelőre nincs végleges válasz. Így a „kopogó űr” története továbbra is az egyik legkülönösebb és legnyugtalanítóbb rejtély marad az űrutazás történelmében – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
