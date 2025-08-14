Sokkoló felfedezést tettek a csillagászok: Szauron szeme egyenesen ránk néz a világűrből

A Gyűrűk Ura sorozatból ismert Szauron szemére kísértetiesen hasonlító jelenséget figyeltek meg a valóságban.
Egy olyan jelenségre bukkantak az űrben, amely utánozza ezt a kitalált erőt, és mintha ránk szegezné tekintetét. Egy úgynevezett kozmikus sugárnyalábról van szó, ami rendkívül erős plazma- és energiaárammal rendelkezik, amelyet égitestek bocsátanak ki. Egész pontosan ez a szem alakú képződmény a PKS 1424+240 jelű blazár, amely több milliárd fényévre található tőlünk. A blazár olyan galaxis, amelyet egy szupernagy tömegű fekete lyuk táplál – írja az Express.
Ez a különleges blazár régóta zavarba ejti a csillagászokat és a kutatókat, mivel egyszerre tartozik a legfényesebbek közé, ugyanakkor az egyik leglassabban mozgó sugárnyalábok közé is. Ez egyedül is ellentmond annak az elméletnek, hogy csak a leggyorsabb sugárnyalábok lehetnek ennyire fényesek.
Még sosem láttunk ehhez foghatót, egy majdnem tökéletes gyűrűs mágneses teret, amelyből egy sugárnyaláb egyenesen felénk mutat. Mivel a sugár szinte pontosan a Föld irányába áll, a nagy energiájú rádiósugárzása rendkívüli mértékben felerősödik
– mondta a tanulmány vezetője, Yuri Kovalev, a Max Planck Rádiócsillagászati Intézet munkatársa.
A társszerző, Jack Livingston hozzátette: „Ez az irányultság a fényességet harmincszorosára vagy még annál is nagyobbra növeli. Ugyanakkor a sugárnyaláb a vetítési hatás miatt lassúnak tűnik, ez egy klasszikus optikai illúzió.”
A rádiójelek azt is felfedték, hogy a szerkezet spirális vagy fánk alakú lehet, ami segíti a részecskéket abban, hogy extrém energiákra gyorsuljanak.
