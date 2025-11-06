Teljesen elment az eszük? A Google mesterséges intelligencia vezérelte robotokat küld az űrbe

A Google tervei szerint 2027 elején már mesterséges intelligencia (MI) vezérelte robotokat fognak kiküldeni az űrbe.

A Google mesterséges intelligencia vezérelte robotokat küld az űrbe Fotó:Shutterstock

Az amerikai techóriás elmondta, hogy az MI növekvő igénye miatt szükség van MI adatközpontokra az űrben. Eddigi gondolataik szerint körülbelül 80, napenergiával működő műholdat helyezhetnek el 640 kilométerrel a Föld felett.

A Google kutatói szerint a berendezések űrbe küldésének költségei olyan mértékben csökkennek, hogy a 2030-as évek közepére egy űrbe telepített adatközpont felállítása és üzemeltetése nagyjából összehasonlítható lehet egy hasonló földi adatközpont bejelentett energiaköltségeivel.

Eddigi becslések szerint átszámítva nagyjából 1,104 billiárd forintot fognak költeni földi adatközpontokra Indiától Texasig, Lincolnshire-től Brazíliáig.

A techóiás szerint szükséges a mesterséges intelligencia

Egyre nagyobb aggodalomra ad okot a szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt hatás, ha nem találnak tiszta energiát az energiaellátásukhoz. Tudósok szerint az űrbe telepítés minimalizálhatná a Föld erőforrásaira gyakorolt hatást, hiszen az adatközpont hűtéséhez nem lenne szükség vízre.

A rakéta kilövése több száz tonna szén-dioxidot bocsátana ki, de a műhold teljesen napelemes lenne, miután beáll pályájára - írja a Daily Star.

