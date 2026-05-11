Döbbenet! Így segített Sebestyén Balázs Rubint Rékának a gyógyulásában

Az elmúlt időszak gyökeresen megváltoztatta Rubint Réka gondolkodását. A fitneszedző ma már nyíltan beszél arról, hogy a gyógyulás számára nem kizárólag az orvosi kezelésekről szól, hanem legalább ennyire fontosnak tartja a mentális és lelki egyensúlyt is. Az elmúlt hónapokban egyre mélyebben kezdett el foglalkozni különböző önismereti módszerekkel, meditációval, hangtálfürdővel és terápiákkal, amelyek szerinte rengeteget segítettek abban, hogy lelkileg stabil maradjon. Ebben pedig meglepően nagy szerepe volt Sebestyén Balázsnak is.
Rubint Réka fitneszedző elmondta, hogy az önismereti útja valójában nem most kezdődött, hiszen már több mint húsz éve foglalkozik különböző lelki módszerekkel. A betegsége azonban teljesen más mélységekbe vitte ezen az úton.
23 éve járok légzésterápiára egy nagyon kedves segítőmhöz. Még akkor kezdtem el járni hozzá, amikor Larával voltam várandós, és a mai napig mellette vagyok. Mindig éreztem, hogy ez mennyire sokat ad nekem, és azt is tudtam, hogy ezt nagyon jól ki lehet egészíteni más módszerekkel is
– mesélte a fitneszedző, aki szerint komoly fordulópontot jelentett számára, amikor elkezdte figyelni Sebestyén Balázs podcast beszélgetéseit és elő adásait. Az ott hallott gondolatok teljesen új irányba indították el.
„Korábban láttam Balázs podcastjeit és különböző előadásait, és ő nagyon sokszor beszélt a Transzcendentális Meditációról. Elkezdett érdekelni az egész, ezért felvettem vele a kapcsolatot, ő pedig megadta a meditációs tanár elérhetőségét. Elvégeztem a technikát és elkezdtem napi szinten gyakorolni. Azt érzem, hogy ez rengeteget segített nekem mentálisan” – fogalmazott.
Rubint Réka szerint ezután kezdett el igazán mélyre ásni önmagában, és olyan dolgokkal szembesült, amelyekről korábban nem is gondolta volna, hogy benne vannak.
Később elkezdtem foglalkozni a szomatodráma módszerével is. Ezek elképesztően mély dolgokat hoznak fel az emberből. Olyan elakadások kerülnek elő, amikről nem is tudod, hogy benned vannak, mert annyira mélyen el vannak fedve a tudatalattidban. Ahogy elkezded felgöngyölíteni őket, egyszer csak rádöbbensz, hogy ezzel bizony dolgod van. Sokszor teljesen ledöbbentem saját magamon is
– mondta őszintén.
A fitneszedző azt is hangsúlyozta, hogy ebben is sokat segített neki Balázs.
„A szomatodráma módszert is Sebestyén Balázs ajánlotta nekem, szóval bár közvetett módon, de nagyon sokat segített nekem azzal, hogy hiteles segítőket ajánlott. Ez óriási kapaszkodó volt, mert nagyon fontos, hogy az ember jó kezekbe kerüljön ilyen helyzetben” – árulta el.
Rubint Réka ma már tudatosan építi fel maga körül azt a közeget, amelyben biztonságban érzi magát mentálisan és lelkileg is. Úgy érzi, ezek a módszerek rengeteget segítenek neki abban, hogy ne csak fizikailag, hanem fejben is erős maradjon.
Nagyon fontos számomra a hangtál, a meditáció, a légzésterápia, a szomatodráma és Izing Klára asztrológus is. Végül azt vettem észre, hogy már öt segítő van mellettem, akik különböző oldalról támogatnak ebben az időszakban
– mondta.
A fitneszedző szerint a belső munka legalább olyan fontos, mint maga a kezelés, mert az ember mentális állapota rengeteget számít egy ilyen nehéz helyzetben.
Az ember sokszor azt hiszi, hogy jól van, aztán amikor elkezd mélyebbre menni önmagában, akkor döbben rá, mennyi minden van benne elrakva. Ezekkel foglalkozni kell, mert különben egyszer csak valamilyen formában úgyis kijönnek
– fogalmazott.
Rubint Réka szerint az egész családjára hatással van az a szemléletváltás, amin keresztülment az elmúlt időszakban. Úgy látja, a gyerekei is egyre nyitottabbak az önismereti módszerek és a meditáció iránt.
Fantasztikusak a gyermekeim. Norbika és Zalán is nagyon spirituális beállítottságú, és most már Lara is rendszeresen jár két segítőmhöz. Ráadásul mind a három gyerekem szeretné megtanulni a meditációs technikát is
– mesélte büszkén.
A fitneszedző szerint a gyerekek számára a legfontosabb mindig az, amit otthon látnak a szüleiktől, ezért próbál számukra példát mutatni abból, hogyan lehet helytállni egy nehéz élethelyzetben is.
Mindig azt mondom, hogy a szülő a gyereke mentora. Amit látnak rajtunk, azt viszik tovább. Most azt látják, hogy anya egy olyan helyzetben van, amit rákbetegségnek hívnak, és mégis helytállok, és mindent megteszek a mentális egészségemért és ez rendkívül jó hatással van rám. Ha ezt a fajta mentális mankót már ilyen fiatalon el tudják sajátítani, akkor egészen elképesztő, hogy hová juthatnak majd, mire annyi idősek lesznek, mint én. Hihetetlenül büszke vagyok rájuk
– mondta.
A beszélgetésből egyértelműen látszik, hogy Rubint Réka számára ez az időszak nemcsak egy betegségről szól, hanem egy olyan belső útról is, amely teljesen átformálta a gondolkodását, és amelyen most már a családját is szeretné végigvezetni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.