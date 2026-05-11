Döbbenet! Így segített Sebestyén Balázs Rubint Rékának a gyógyulásában

Az elmúlt időszak gyökeresen megváltoztatta Rubint Réka gondolkodását. A fitneszedző ma már nyíltan beszél arról, hogy a gyógyulás számára nem kizárólag az orvosi kezelésekről szól, hanem legalább ennyire fontosnak tartja a mentális és lelki egyensúlyt is. Az elmúlt hónapokban egyre mélyebben kezdett el foglalkozni különböző önismereti módszerekkel, meditációval, hangtálfürdővel és terápiákkal, amelyek szerinte rengeteget segítettek abban, hogy lelkileg stabil maradjon. Ebben pedig meglepően nagy szerepe volt Sebestyén Balázsnak is.

Rubint Rékának több segítőt is Sebestyén Balázs ajánlott, aki már régóta foglalkozik spiritualitással (Fotó: Tumbász Hédi)

Sebestyén Balázs sokat segített Rubint Rékának

Rubint Réka fitneszedző elmondta, hogy az önismereti útja valójában nem most kezdődött, hiszen már több mint húsz éve foglalkozik különböző lelki módszerekkel. A betegsége azonban teljesen más mélységekbe vitte ezen az úton.

23 éve járok légzésterápiára egy nagyon kedves segítőmhöz. Még akkor kezdtem el járni hozzá, amikor Larával voltam várandós, és a mai napig mellette vagyok. Mindig éreztem, hogy ez mennyire sokat ad nekem, és azt is tudtam, hogy ezt nagyon jól ki lehet egészíteni más módszerekkel is

– mesélte a fitneszedző, aki szerint komoly fordulópontot jelentett számára, amikor elkezdte figyelni Sebestyén Balázs podcast beszélgetéseit és elő adásait. Az ott hallott gondolatok teljesen új irányba indították el.

„Korábban láttam Balázs podcastjeit és különböző előadásait, és ő nagyon sokszor beszélt a Transzcendentális Meditációról. Elkezdett érdekelni az egész, ezért felvettem vele a kapcsolatot, ő pedig megadta a meditációs tanár elérhetőségét. Elvégeztem a technikát és elkezdtem napi szinten gyakorolni. Azt érzem, hogy ez rengeteget segített nekem mentálisan” – fogalmazott.

Rubint Réka szerint ezután kezdett el igazán mélyre ásni önmagában, és olyan dolgokkal szembesült, amelyekről korábban nem is gondolta volna, hogy benne vannak.

Később elkezdtem foglalkozni a szomatodráma módszerével is. Ezek elképesztően mély dolgokat hoznak fel az emberből. Olyan elakadások kerülnek elő, amikről nem is tudod, hogy benned vannak, mert annyira mélyen el vannak fedve a tudatalattidban. Ahogy elkezded felgöngyölíteni őket, egyszer csak rádöbbensz, hogy ezzel bizony dolgod van. Sokszor teljesen ledöbbentem saját magamon is

– mondta őszintén.