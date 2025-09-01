Katasztrófariadót adtak ki a szakértők, hihetetlen, mit láttak az űrből

Egy, az űrből is jól látható jéghegy mozgása arra késztette a kutatókat, hogy katasztrófariadót adjanak ki. A szakértők szerint az Antarktiszon zajló változások beláthatatlan következményekkel járhatnak a jövő nemzedékei számára.

Katasztrófariadót adtak ki a szakértők, hihetetlen dolgot láttak az űrből / Illusztráció: Pexels.com

Közel a katasztrófa?

A világ legnagyobb ismert jéghegye, az A23a, jelenleg az Antarktisz körüli vizeken sodródik. A hatalmas jégtömb 1986-ban vált le az Antarktiszról, felszíne eléri a 1400 négyzetmérföldet, de az utóbbi hónapokban gyors ütemben kezdett zsugorodni. Műholdfelvételeken vízmedencéket és repedéseket észleltek a felszínén, ami arra utal, hogy az olvadás intenzitása jelentősen megnőtt.

A kutatók szerint olvadása drámai változásokat idézhet elő az Antarktisz környezetében, ugyanis a régió jégtakarója a vártnál jóval gyorsabban veszít tömegéből. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói a Nature tudományos folyóiratban publikált tanulmányukban arra figyelmeztetnek, hogy az Antarktiszon zajló, egymással kölcsönhatásban lévő és gyakran öngerjesztő folyamatok a kontinens destabilizálódásához vezethetnek.

Nerilie Abram professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint az A23a összeomlása katasztrofális következményekkel járna a jövő generációi számára.

Az Antarktisz jégtömegében, óceánjaiban és ökoszisztémáiban már most is gyors változások figyelhetők meg, és a globális felmelegedés minden tizedfokos növekedésével a helyzet csak súlyosbodni fog.

- mondta Abram.

A Brit Antarktiszi Felmérés kutatói szerint az A23a várhatóan hamarosan eléri Dél-Georgia sziget kontinentális talapzatát, egy olyan területet, amely méretének körülbelül a felével egyezik meg. Ez komoly ökológiai hatásokat vetít előre, különösen a szigeten élő pingvinek és fókák számára, amelyek táplálkozási területei elérhetetlenné válhatnak.

Bár a jéghegy jelenleg viszonylag stabilnak tűnik, és nem esett szét kisebb darabokra, az áramlatok mozgása miatt valószínűleg hamarosan újra a sziget felé veszi az irányt - írja a Unilad.