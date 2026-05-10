HONOR 600 széria: erő és vízálló kialakítás – megérkezett a középkategória új bajnoka

A HONOR 600 széria májusi debütálásával pontosan ez történt: a HONOR 600 és a HONOR 600 Pro már elérhető a boltokban és a szolgáltatóknál, és nem kérnek bocsánatot azért, mert minden téren a kategória határait feszegetik.

Snapdragon 8 Elite és 6400 mAh-s akkumulátor: erő és kitartás

A HONOR 600 Pro egyik legnagyobb előnye a készülékházban bújik meg: a legmodernebb, 3 nanométeres technológiával készült Snapdragon 8 Elite processzor dolgozik. Ez a chip elképesztő sebességet garantál, legyen szó játékról vagy munkáról, a rendszer mindig akadásmentes marad. Az intelligens energiaelosztásnak és a hatalmas, 6400 mAh-s akkumulátornak köszönhetően ez az erő nem fogy el a nap végére – a két és félnapos üzemidő még intenzívebb használat mellett is simán lehetséges, így elfelejthetjük az állandó töltögetést.

Profi éjszakai kamera és elnyűhetetlen külső

A 600-as szériával a felhasználók egy komplett technológiai fegyvertárat kapnak. A 200 megapixeles éjszakai kamerarendszer garantálja, hogy sötétben is olyan profi fotók készüljenek, amilyenekre korábban csak a profi fényképezőgépek voltak képesek. Az új AI Képből Videó 2.0 technológiával pedig bárki pillanatok alatt készíthet látványos videókat a közösségi oldalaira vagy a saját maga szórakoztatására.

A technikai adatokhoz méltó külső is párosul: a készülékek formavilágát egy speciális eljárással készült unibody fémváz alkotja, ami masszív és minőségi érzetet ad. Ez a stílus rendkívüli strapabírósággal párosul: a hajszálvékony kávák mögött egy olyan konstrukció rejlik, amely IP68, IP69 és IP69K minősítéssel is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a HONOR 600 széria egy valódi vízálló telefon, aminek a por, a víz és a szélsőséges fizikai hatások sem jelentenek gondot a mindennapokban. A HONOR bebizonyította, hogy a stílus és a nyers erő nem zárja ki egymást, és 2026-ban ez jelenti az új alapvetést a magyar vásárlók számára.