Kitálalt a légierő tisztje: katonákat képeznek ki a földönkívüliek ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 20:30
Az amerikai elnök is tud a fenyegetésről. Ő maga rendelte el, hogy induljon meg a földönkívüliek elleni egység kiképzése.

Léteznek földönkívüliek? És ha igen, vajon milyen szándékkal közelítenek meg minket? Kell tőlük félnünk? Ezek a kérdések rendkívüli módon izgatják a közvéleményt az utóbbi évtizedekben.

Richard Doty szerint már a nyolcvanas években megindult a katonák kiképzése a földönkívüliek ellen  Fotó: YouTube

Az Amerikai Légierő nyugalmazott tisztje, Richard Doty szerint a válasz: igen, az idegenek léteznek, ráadásul sajnos jellemzően ártó szándékkal közelítenek felénk. Ráadásul erről az amerikai kormány is tud már a nyolcvanas évek óta. A jó hír: meg is tették az ellenlépéseket.

A kormány felkészült a földönkívüliek támadására

Richard Doty az Amerikai Légierő különleges nyomozóegységének tisztjeként jutott olyan információk birtokába, amelyek a nagy nyilvánosság számára nem elérhetők. Állítása szerint az Amerikai Egyesült Államok a nyolcvanas években, Ronald Reagan elnöksége alatt indította el a Swing Anvil projektet, aminek célja, hogy titokban kiképezzenek egy olyan alakulatot, amely sikeresen fel tudja venni a harcot az idegenekkel, a világűrből érkező fenyegetésekkel.

"Azt követően, hogy Reagan elnököt tájékoztatták az UFO-dilemmáról és az idegenekről, valamint arról, hogy egyes földönkívüliek milyen veszélyt jelentenek az emberekre, akart egy egységet, ami képes harcolni ezekkel a földönkívüliekkel" - magyarázta Doty egy videóban, amiben azt is felfedte: a Védelmi Minisztérium ezt követően valóban hozzá is látott 110 katona különleges kiképzésének, és speciális, máig titkosított eszközökkel, fegyverekkel való ellátásának.

