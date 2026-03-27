Kitálalt a légierő tisztje: katonákat képeznek ki a földönkívüliek ellen

Léteznek földönkívüliek? És ha igen, vajon milyen szándékkal közelítenek meg minket? Kell tőlük félnünk? Ezek a kérdések rendkívüli módon izgatják a közvéleményt az utóbbi évtizedekben.

Richard Doty szerint már a nyolcvanas években megindult a katonák kiképzése a földönkívüliek ellen Fotó: YouTube

Az Amerikai Légierő nyugalmazott tisztje, Richard Doty szerint a válasz: igen, az idegenek léteznek, ráadásul sajnos jellemzően ártó szándékkal közelítenek felénk. Ráadásul erről az amerikai kormány is tud már a nyolcvanas évek óta. A jó hír: meg is tették az ellenlépéseket.

A kormány felkészült a földönkívüliek támadására

Richard Doty az Amerikai Légierő különleges nyomozóegységének tisztjeként jutott olyan információk birtokába, amelyek a nagy nyilvánosság számára nem elérhetők. Állítása szerint az Amerikai Egyesült Államok a nyolcvanas években, Ronald Reagan elnöksége alatt indította el a Swing Anvil projektet, aminek célja, hogy titokban kiképezzenek egy olyan alakulatot, amely sikeresen fel tudja venni a harcot az idegenekkel, a világűrből érkező fenyegetésekkel.