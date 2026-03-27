Kitálalt a légierő tisztje: katonákat képeznek ki a földönkívüliek ellen

Léteznek földönkívüliek? És ha igen, vajon milyen szándékkal közelítenek meg minket? Kell tőlük félnünk? Ezek a kérdések rendkívüli módon izgatják a közvéleményt az utóbbi évtizedekben.
Az Amerikai Légierő nyugalmazott tisztje, Richard Doty szerint a válasz: igen, az idegenek léteznek, ráadásul sajnos jellemzően ártó szándékkal közelítenek felénk. Ráadásul erről az amerikai kormány is tud már a nyolcvanas évek óta. A jó hír: meg is tették az ellenlépéseket.
Richard Doty az Amerikai Légierő különleges nyomozóegységének tisztjeként jutott olyan információk birtokába, amelyek a nagy nyilvánosság számára nem elérhetők. Állítása szerint az Amerikai Egyesült Államok a nyolcvanas években, Ronald Reagan elnöksége alatt indította el a Swing Anvil projektet, aminek célja, hogy titokban kiképezzenek egy olyan alakulatot, amely sikeresen fel tudja venni a harcot az idegenekkel, a világűrből érkező fenyegetésekkel.
"Azt követően, hogy Reagan elnököt tájékoztatták az UFO-dilemmáról és az idegenekről, valamint arról, hogy egyes földönkívüliek milyen veszélyt jelentenek az emberekre, akart egy egységet, ami képes harcolni ezekkel a földönkívüliekkel" - magyarázta Doty egy videóban, amiben azt is felfedte: a Védelmi Minisztérium ezt követően valóban hozzá is látott 110 katona különleges kiképzésének, és speciális, máig titkosított eszközökkel, fegyverekkel való ellátásának.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.