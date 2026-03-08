Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tudósok állítják: kapcsolatba léptek velünk a földönkívüliek?

földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 19:00
UFOcsillagász
A tudósok meghökkentő kijelentést tettek: egészen eddig rossz helyen kerestük az idegeneket.

Évtizedek óta az eget figyeljük, hátha sikerül bármilyen jelet találni földönkívüli civilizációktól. Egy új kutatás azonban arra utal, hogy lehet, nem azért nem találunk semmit, mert nincsenek jelek – hanem mert rossz módszerekkel keressük őket.

Így hagytuk figyelmen kívül a földönkívüliek üzeneteit
Így hagytuk figyelmen kívül a földönkívüliek üzeneteit
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy friss tanulmány szerint az úgynevezett „űridőjárás” torzíthatja a bolygóközi térből érkező rádiójeleket, ami miatt a jelenlegi detektoraink egyszerűen nem veszik észre azokat.

A földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó projektek – például a SETI Institute programjai – eddig főként rendkívül keskeny rádiófrekvenciás jeleket kerestek. Ezek a jelek azért számítanak ígéretesnek, mert a természetes kozmikus folyamatok ritkán hoznak létre ilyen pontos, koncentrált frekvenciájú sugárzást. A kutatók azonban egy eddig kevésbé vizsgált problémára hívták fel a figyelmet. Még ha egy földönkívüli civilizáció tökéletesen keskeny rádiójelet is küldene, az a jel könnyen torzulhat, mielőtt elhagyná saját csillagrendszerét.

Vishal Gajjar, a SETI Institute csillagásza és a kutatás vezető szerzője így fogalmazott:

A kereséseket gyakran rendkívül keskeny jelekre optimalizálják. Ha egy jel a saját csillaga környezetében kiszélesedik, akkor a detektálási küszöbünk alá csúszhat, még akkor is, ha valójában létezik. Ez részben megmagyarázhatja a technoszignatúrák kutatásában tapasztalt rádiós csendet.

A kutatás során a tudósok a saját űreszközeink rádiójeleit vizsgálták a Naprendszeren belül. Az űrszondák mérései alapján elemezték, hogy a csillagok – például a Nap – által kibocsátott turbulens plazma miként torzítja a rádióhullámokat.

A földönkívüliek végig üzenhettek nekünk?

Az adatok segítségével modellezték, mi történhet különböző csillagrendszerekben. Arra jutottak, hogy különösen a vörös törpecsillagok esetében jelentős a jel torzulásának esélye. Ezek a csillagok adják a Tejútrendszer csillagainak mintegy 75 százalékát.

Grayce C. Brown, a tanulmány társszerzője szerint:

Ha számszerűsítjük, hogyan alakítja át a csillagaktivitás a keskeny sávú jeleket, akkor olyan keresési módszereket tervezhetünk, amelyek jobban illeszkednek ahhoz, ami valójában eljut a Földre – nem csak ahhoz, amit feltételezésünk szerint sugároznak.

A szerzők szerint a kutatók által gyakran emlegetett „Nagy Csend” – vagyis az, hogy nem találunk idegen civilizációkra utaló rádiójeleket, nem feltétlenül bizonyítja, hogy nincsenek ilyen adók az univerzumban – írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu