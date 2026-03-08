Tudósok állítják: kapcsolatba léptek velünk a földönkívüliek?

Évtizedek óta az eget figyeljük, hátha sikerül bármilyen jelet találni földönkívüli civilizációktól. Egy új kutatás azonban arra utal, hogy lehet, nem azért nem találunk semmit, mert nincsenek jelek – hanem mert rossz módszerekkel keressük őket.

Így hagytuk figyelmen kívül a földönkívüliek üzeneteit

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy friss tanulmány szerint az úgynevezett „űridőjárás” torzíthatja a bolygóközi térből érkező rádiójeleket, ami miatt a jelenlegi detektoraink egyszerűen nem veszik észre azokat.

A földönkívüli intelligencia kutatásával foglalkozó projektek – például a SETI Institute programjai – eddig főként rendkívül keskeny rádiófrekvenciás jeleket kerestek. Ezek a jelek azért számítanak ígéretesnek, mert a természetes kozmikus folyamatok ritkán hoznak létre ilyen pontos, koncentrált frekvenciájú sugárzást. A kutatók azonban egy eddig kevésbé vizsgált problémára hívták fel a figyelmet. Még ha egy földönkívüli civilizáció tökéletesen keskeny rádiójelet is küldene, az a jel könnyen torzulhat, mielőtt elhagyná saját csillagrendszerét.

Vishal Gajjar, a SETI Institute csillagásza és a kutatás vezető szerzője így fogalmazott:

A kereséseket gyakran rendkívül keskeny jelekre optimalizálják. Ha egy jel a saját csillaga környezetében kiszélesedik, akkor a detektálási küszöbünk alá csúszhat, még akkor is, ha valójában létezik. Ez részben megmagyarázhatja a technoszignatúrák kutatásában tapasztalt rádiós csendet.

A kutatás során a tudósok a saját űreszközeink rádiójeleit vizsgálták a Naprendszeren belül. Az űrszondák mérései alapján elemezték, hogy a csillagok – például a Nap – által kibocsátott turbulens plazma miként torzítja a rádióhullámokat.

A földönkívüliek végig üzenhettek nekünk?

Az adatok segítségével modellezték, mi történhet különböző csillagrendszerekben. Arra jutottak, hogy különösen a vörös törpecsillagok esetében jelentős a jel torzulásának esélye. Ezek a csillagok adják a Tejútrendszer csillagainak mintegy 75 százalékát.

Grayce C. Brown, a tanulmány társszerzője szerint:

Ha számszerűsítjük, hogyan alakítja át a csillagaktivitás a keskeny sávú jeleket, akkor olyan keresési módszereket tervezhetünk, amelyek jobban illeszkednek ahhoz, ami valójában eljut a Földre – nem csak ahhoz, amit feltételezésünk szerint sugároznak.

A szerzők szerint a kutatók által gyakran emlegetett „Nagy Csend” – vagyis az, hogy nem találunk idegen civilizációkra utaló rádiójeleket, nem feltétlenül bizonyítja, hogy nincsenek ilyen adók az univerzumban – írja a Daily Mail.